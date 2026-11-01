Трамп програв справу про наклеп на $10 млрд проти американського видання: рішення суду

Федеральний суд у Маямі (США) 31 жовтня відхилив повторний позов глави Білого дому Дональда Трампа на $10 млрд проти газети The Wall Street Journal. Суддя постановив, що президент більше не може подавати цей позов.

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Про це повідомляє Bloomberg. Підставою для судового спору стала стаття The Wall Street Journal про листівку неоднозначного змісту, яку Трамп нібито надіслав американському фінансисту Джеффрі Епштейну на день народження.

Президент заперечував, що писав таке привітання, та звинуватив видання в наклепі.

Суддя Даррін Гейлз відхилив аргумент Трампа про те, що The Wall Street Journal не мала публікувати листівку після того, як президент заперечив, що писав її Епштейну.

Ще у квітні суддя відхилив початковий позов через брак доказів, водночас дозволивши Трампу подати новий із переконливішим обґрунтуванням. У травні президент повторно звернувся до суду, однак, на думку The Wall Street Journal, нова версія позову не виправила попередніх недоліків.

Юридична команда Трампа має намір оскаржити рішення. Представник американського лідера заявив: "Президент Трамп продовжить наполегливо відстоювати свою масштабну судову позовну заяву проти The Wall Street Journal та всіх інших відповідачів".

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що ФБР оприлюднило нову партію розсекречених документів у справі американського фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинувачували в сексуальній експлуатації неповнолітніх. Серед них були свідчення жінки, яка заявляла, що Трамп платив їй за інтимні послуги, коли їй було 13 років, а також нібито був присутній під час убивства її новонародженої дитини.

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Крім того, у документах містилася розповідь колишнього водія лімузина про поїздку з Трампом у 1995 році. Чоловік стверджував, що під час телефонної розмови майбутній президент США згадував Епштейна та говорив про знущання з дівчини.

У Міністерстві юстиції США назвали ці звинувачення "неправдивими та сенсаційними", заявивши, що вони не мають належного обґрунтування. Після оприлюднення файлів Трамп закликав відомство розслідувати можливі зв'язки Епштейна з відомими політиками-демократами, зокрема колишнім президентом США Біллом Клінтоном.

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