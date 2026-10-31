Трамп посилив свою резиденцію засобами ППО напередодні проміжних виборів: чого боїться

На віллі Мар-а-Лаго (штат Флорида, США), резиденції американського президента Дональда Трампа, розгорнули зенітні ракетні комплекси. Фотографи помітили дві системи ППО Avenger на базі бронемашин Humvee, розміщені на плавучій баржі.

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Про це повідомило видання The Telegraph. Судячи зі світлин, оприлюднених Palm Beach Daily News, системи перебувають у бойовій готовності. Вони обладнані ракетами малої дальності, призначеними для перехоплення повітряних цілей на низьких висотах.

Зазначимо, що ЗРК Avenger у серпні цього року також бачили в Бедмінстері (штат Нью-Джерсі), коли лідер Білого дому грав там у гольф на власному полі.

Секретна служба США попереджає про підвищену загрозу

Секретна служба США, яка забезпечує захист високопосадовців, включаючи президента й віцепрезидента, "працює в умовах підвищеної загрози", заявив її речник виданню The Telegraph.

"Ми постійно адаптуємо наші захисні операції, щоб включити передові інструменти, технології та методи", – додав він.

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Повітряний простір навколо Мар-а-Лаго регулярно перекривається, коли Трамп відвідує віллу. Судові протоколи свідчать, що Секретна служба намагається "заблокувати" небо в цьому районі на постійній основі "через несприятливі розвідувальні дані про загрози", зокрема "терористичні загрози".

На початку 2026 року відомство повідомляло, що загалом ризики зросли приблизно на 40%.

"Сьогоднішня ситуація із загрозами є посиленою, реальною та динамічною. Вектор повітряної загрози в Мар-а-Лаго є постійним і суттєвим. Оскільки це місце розташування основної резиденції президента, звідки він часто веде справи як найвища урядова особа, цей вектор загрози має бути пом'якшений наскільки це можливо – незалежно від того, чи він перебуває там, чи ні", – пояснював Метью Квінн, заступник директора Секретної служби, у судовому документі.

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Вважається, що основною причиною такого занепокоєння є війна Сполучених Штатів з Іраном. Окрім цього, в останні роки Трамп стикався з кількома замахами на своє життя.

Раніше офіційні особи інформували про перехоплення десятки літаків, які порушувати тимчасові обмеження на польоти в районі Вест-Палм-Біч від початку другої каденції Трампа. Більшість із них були невеликими одномоторними літаками, пілоти яких просто не знали про заборону.

Журналісти звернули увагу на дивну тенденцію. Раніше на цьому тижні президент США оголосив про скасування запланованих передвиборчих заходів в Айові й Канзасі, важливих штатах, де демократи прагнуть отримати більшість голосів. Віцепрезидент Джей Ді Венс також раптово скасував заплановану прес-конференцію в Міннесоті в п'ятницю.

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На запитання, чи пов'язано це з "підвищеною загрозою", Секретна служба не відповіла й натомість порадила звернутися до Білого дому. Там на запит також не дали відповіді.

Після негативної реакції у ЗМІ Трамп, очевидно, передумав і вирішив відвідати Канзас та Айову. Джерело, знайоме з його графіком, повідомило The Telegraph, що обидва заходи він проведе в неділю.

Як писав OBOZ.UA, нещодавно Дональд Трамп знову похвалився своїми розумовими здібностями, назвавши себе людиною з дуже високим IQ. На підтвердження своїх слів американський лідер заявив, що успішно пройшов три "складних когнітивні тести".