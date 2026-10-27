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Трамп пообіцяв по мільйону доларів кожному американцю, який викриє фальсифікацію на виборах: що відомо

Катя ПомазанКатя Помазан
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Трамп пообіцяв по мільйону доларів кожному американцю, який викриє фальсифікацію на виборах: що відомо
Президент США Дональд Трамп. Джерело: The White House

Президент США Дональд Трамп 26 жовтня оголосив про намір виплачувати по $1 млн за повідомлення про фальсифікації на виборах, якщо вони призведуть до арешту та засудження причетної особи. Пропозиція охоплює не лише майбутнє голосування, а й попередні вибори у Сполучених Штатах.

Заявив Трамп напередодні проміжних виборів до Конгресу. Про це повідомляє видання USA Today.

"Ми дамо цій людині мільйон доларів", – заявив Трамп, коментуючи свою пропозицію.

Винагороду отримають ті, хто повідомить про виборчі порушення, які призведуть до арешту та засудження винного.

"Я також збираюся призначити премію чи винагороду в розмірі 1 мільйона доларів – як би ви це не називали – кожному, хто повідомить про фальсифікацію на виборах, що призведе до арешту та засудження когось", – заявив президент журналістам.

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Також у дописі в Truth Social американський президент зазначив, що ініціатива поширюватиметься на фальсифікації, виявлені під час попередніх виборів, а також на проміжних виборах 2026 року.

Трамп пообіцяв по мільйону доларів кожному американцю, який викриє фальсифікацію на виборах: що відомо

Допис Трампа. Джерело: Скриншот «Truth Social».

Заява пролунала на тлі підготовки до проміжних виборів у США, які заплановані на 3 листопада 2026 року. На них американці обиратимуть представників до Конгресу.

Трамп раніше неодноразово заявляв про нібито масштабні фальсифікації на американських виборах, зокрема пов’язані з голосуванням поштою. Після президентських виборів 2020 року він намагався оскаржити свою поразку, посилаючись на твердження про порушення, які не отримали підтвердження в судах.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 22 жовтня, під час виступу перед жителями Айови Дональд Трамп заявив, що вважає себе вправі знову балотуватися на посаду президента США. Водночас він визнав, що Конституція, ймовірно, забороняє йому це робити.

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