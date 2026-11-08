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Трамп ображено пішов геть після того, як журналіст назвав його "невдахою"

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
2,0 т.
Трамп ображено пішов геть після того, як журналіст назвав його "невдахою"
Дональд Трамп образився на запитання

Президента США Дональда Трампа публічно назвали невдахою після епічної поразки республіканців. Таку оцінку у вигляді запитання озвучив журналіст британського  Sky News.

Трамп на характеристику образився і перервав спілкування з представниками медіа. Про це йдеться у матеріалі британської газети Metro.

Трамп образився на питання про "невдаху"

Президенту  США не сподобалося, що його назвали невдахою після епічної поразки Республікнської партії на проміжних виборах до Конгресу.

Оцінку Трампу і його політиці американці дали, голосуючи за демократів навіть у традиційно "республіканських" штатах.

"Демократична партія здобула перемоги в ключових штатах, таких як Техас, який, як правило, є оплотом "червоних" і обирає кандидата в президенти від Республіканської партії на кожних виборах з 1980 року. Канзас обрав свого першого сенатора-демократа з 1932 року, тоді як Північна Кароліна, Південна Кароліна та Айова також змінили свох представників. Ба більше, виборці обрали першу жінку-губернаторку з числа корінних американців (Деб Хааланд), першу темношку жінку-губернаторку (Кейшу Ленс Боттомс), першого сенатора-мусульманина (Абдула Ель-Саїда) та першого відкрито гомосексуального сенатора США (Кріса Паппаса). Тепер демократи контролюють Конгрес до кінця президентства Трампа", – пише газета.

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Тож у п'ятницю, 6 листопада, біля Білого дому Трамп, стоячи під парасолькою, відповідав на численні запитання журналістів – насамперед щодо виборів.

Трамп ображено пішов геть після того, як журналіст назвав його ''невдахою''

Дональд Трамп. Джерело: CNP/Shutterstock

Одне з цих запитань змусило президента США розвернутися і піти, залишивши його без відповіді.

Це було запитання представника Sky News: "Як це – бути невдахою, пане президенте?".

Трамп ображено пішов геть після того, як журналіст назвав його ''невдахою''

Трамп образився. Джерело: CNP/Shutterstock

"У похмурому стилі Трампа, він розвернувся і пішов, проігнорувавши його. Хоча ми знаємо, що президент не соромиться виступати перед пресою. Втім, саме він хотів повністю позбавити доступу до Білого дому низку основних медіа, що суд визнав "ймовірно неконституційними" діями, що дозволило журналістам відновити роботу в адміністрації президента", – зазначили у Metro.

Трамп регулярно вибухає образами на адресу медіа

Представникам "опальних" медіа після їх повернення до Білого дому за рішенням суду Трамп колишніх образ не забув.

Так, коли Ендрю Файнберг з The Independent кілька тижнів тому запитав президента США про запропоновані плани щодо фінансової винагороди викривачам, які викривають шахрайство з боку уряду, а згодом адресував йому запитання про поля для гольфу – Трамп порадив йому "бути обережим" і назвав "хворою людиною". 

"Що з вами не так? Ви хвора людина? Я справді думаю, що з вами щось не так", – підвищив голос глава держави.

Перед тим репортера Reuters Джейкоба Богеджа Трамп також назвав "хворим" і "дурнем", коли той запитав, чи не стомився президент США від подорожей.

"Можете собі уявити – подивіться на цього дурня, подивіться на цього хлопця; він зовсім не у формі", –  заявив президент США.

Як повідомляв OBOZ.UA, Трамп запропонував посаду прессекретаря Білого дому главі асоціації MMA Дені Вайту.

Джерела CNN стверджують, що той відмовився від  пропозиції. Водночас сам Вайт зазначив, що планує полетіти до Вашингтона та зустрітися з Трампом у понеділок, а також опублікував у соцмережах жартівливе зображення за трибуною прессекретаря з підписом "Переходжу до наступного етапу". 

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