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Трамп-молодший їздив на полювання в Монголію з російським бізнесменом: спливли скандальні подробиці

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read3 хв
3,5 т.
Трамп-молодший їздив на полювання в Монголію з російським бізнесменом: спливли скандальні подробиці
Під час полювання Трамп-молодший убив рідкісного архара

Дональд Трамп-молодший, син президента США, провів два дні на полюванні в Монголії разом із російським бізнесменом Умаром Кремльовим. За даними журналістів, чоловіки намагалися не фотографуватися разом, хоча їхнє перебування в Монголії підтвердили місцеві чиновники та гіди.

Після полювання Трамп-молодший зустрівся з президентом Монголії, а також продовжив подорож країною. Про їхню спільну поїздку повідомило видання Financial Times.

Як Трамп-молодший і Кремльов опинилися в Монголії

Наприкінці серпня Трамп-молодший прилетів до Улан-Батора, столиці Монголії, а звідти подолав кілька сотень кілометрів до мисливського табору в аймаку Увс. За даними Financial Times, там він перебував у компанії невеликої групи мисливських гідів, водіїв і кухарів.

Як член родини президента США, Трамп-молодший подорожував з охороною Секретної служби. Згідно з федеральними документами, посольство США в Улан-Баторі заплатило 18 715 доларів за готельні номери в межах візиту співробітників Секретної служби, який тривав із 23 серпня до 6 вересня.

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Тим часом Кремльов, який очолює Міжнародну боксерську асоціацію (IBA), 27 серпня залишив пресконференцію організації в Казахстані та нічним чартерним рейсом вирушив до Улан-Батора. Звідти він попрямував на захід, до табору Трампа-молодшого.

За інформацією FT, Кремльова супроводжував російський бізнесмен Артур Мартіросов – партнер венчурного фонду "Схід", який перебуває під санкціями США.

Трамп-молодший їздив на полювання в Монголію з російським бізнесменом: спливли скандальні подробиці

Трамп-молодший їздив на полювання в Монголію з російським бізнесменом. Джерело: ft.com

Трамп-молодший їздив на полювання в Монголію з російським бізнесменом: спливли скандальні подробиці

Трамп-молодший їздив на полювання в Монголію з російським бізнесменом. Джерело: ft.com

Чому Трамп-молодший і Кремльов не фотографувалися разом

Один з учасників поїздки розповів журналістам, що під час перебування в таборі Трамп-молодший і Кремльов намагалися уникати спільних фотографій.

Водночас Кремльов опублікував у своєму Telegram-каналі відео, на якому його група готується до полювання на світанку. Самого Трампа-молодшого в ролику немає, проте в кадрі з'являються двоє організаторів його поїздки.

Провівши два дні в таборі разом із сином президента США, Кремльов повернувся до Улан-Батора, а згодом вирушив до Якутська на черговий боксерський поєдинок IBA.

Трамп-молодший залишився в Монголії ще на тиждень. За даними видання, він вирушив з аймаку Увс до аймаку Баян-Улгія, щоб полювати на сибірського гірського цапа.

Під час полювання Трамп-молодший убив рідкісного архара

За словами одного з гідів, під час поїздки Трамп-молодший убив алтайського архара – вид, що перебуває під загрозою зникнення.

Як пише Financial Times, із 2019 року син президента США застрелив щонайменше ще двох архарів під час мисливських поїздок до Монголії.

У полюванні також брав участь Кевін Смолл – давній спонсор Республіканської партії, який уже раніше полював із Трампом-молодшим.

Після полювання Трамп-молодший зустрівся з президентом Монголії

Повернувшись до Улан-Батора, Трамп-молодший провів низку зустрічей, зокрема з президентом Монголії Ухнагійном Хурелсухом.

Представник монгольського уряду опублікував у Facebook фотографії зустрічі та повідомив, що сторони обговорювали відносини між США та Монголією, а також потенційні можливості для бізнесу. Згодом цю публікацію видалили.

Представник Трампа-молодшого заявив, що зустріч мала неофіційний характер, а її учасники переважно обговорювали відпочинок на природі.

Кремльов і Мартіросов на запити журналістів про коментарі не відповіли.

Трамп-молодший їздив на полювання в Монголію з російським бізнесменом: спливли скандальні подробиці

Трамп-молодший їздив на полювання в Монголію з російським бізнесменом. Джерело: ft.com

Що пов'язує Кремльова з родиною Трампа

Поїздці до Монголії передували інші контакти російського бізнесмена з родиною президента США.

У травні Кремльов відвідав кілька заходів у межах весільних урочистостей Трампа-молодшого на приватному карибському острові та оплатив частину витрат. Про участь росіянина у весіллі першою повідомила ProPublica. Після цього президент США заявив, що його син повернув Кремльову гроші.

Перша відома зустріч Кремльова й Трампа-молодшого відбулася торік на заході IBA в Стамбулі. Тоді син президента США вийшов на сцену разом із легендарним філіппінським боксером Менні Пак'яо та назвав Кремльова "не просто лідером, а й другом".

Що відомо про Кремльова

У матеріалі також зазначається, що Кремльов є другом голови Служби безпеки президента Росії Олексія Рубіжного.

У січні 2009 року під час аварії вертольота на Алтаї, яка сталася під час полювання на архарів, загинув повноважний представник президента Росії в Державній думі Олександр Косопкін. Згодом його звинуватили в браконьєрстві.

Як повідомляв OBOZ.UA, розпочата президентом США Дональдом Трампом війна проти Ірану спричинила розкол у його родині. Зокрема, дії глави Білого дому розкритикував його син Дональд Трамп-молодший.

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