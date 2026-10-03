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Трамп, МКС і українець: хто може отримати Нобелівську премію миру цього року

Олексій Лютіков
Олексій Лютіков
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icon 5,7 т.
Трамп, МКС і українець: хто може отримати Нобелівську премію миру цього року
Хто може отримати Нобелівську премію миру цього року. Джерело: UMBC news

Напередодні офіційного оголошення лауреата Нобелівської премії миру, яке відбудеться 9 жовтня в Осло, експерти та аналітики активно обговорюють можливих переможців. Цього року Норвезький нобелівський комітет отримав 287 заявок – 208 індивідуальних кандидатів та 79 організацій.

На тлі рекордної за останні десятиліття кількості глобальних конфліктів головний вибір комітету може стати рішенням на користь міжнародної співпраці або захисту прав людини. Про це повідомляє AP News.

МКС як символ глобальної єдності

Несподіваним, але обґрунтованим претендентом на нагороду цього року називають Міжнародну космічну станцію. На думку директора Інституту досліджень миру в Осло Хаакона Гьєрлева, МКС залишається рідкісним прикладом багатосторонньої взаємодії.

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В умовах, коли земна політика загрузла в протистояннях, а глобальна співпраця руйнується, спільна робота на орбіті демонструє, як навіть геополітичні опоненти здатні об’єднуватися заради мирних цілей.

Трамп, Карні та гуманітарні місії

Серед відомих політичних діячів у дискусіях традиційно фігурує президент США Дональд Трамп. Він неодноразово висловлював бажання отримати премію, проте його шанси оцінюються скептично, зокрема, через військовий конфлікт з Іраном.

Ще одним помітним іменем став прем’єр-міністр Канади Марк Карні, який здобув міжнародне визнання завдяки своїй принциповій позиції у суперечках із США щодо торговельних мит.

Серед претендентів також представлені український правозахисник Микола Кулеба та організація Save the Children, суданська волонтерська мережа Emergency Response Rooms, що працює безпосередньо в зонах бойових дій, та Комітет із захисту журналістів (CPJ), роль якого зросла на тлі двох найсмертоносніших років для представників преси.

Як повідомляв OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявив, що більше не цікавиться можливістю отримати Нобелівську премію миру. Це сталося на тлі скандалу навколо удару американською ракетою по школі в Ірані під час військової операції.

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