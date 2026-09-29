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Трамп готовий піти на певні санкційні поступки Ірану в обмін на конкретні кроки Тегерана щодо ядерної програми – Axios

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Time to read2 хв
icon 342
Трамп готовий піти на певні санкційні поступки Ірану в обмін на конкретні кроки Тегерана щодо ядерної програми – Axios
Президент США Дональд Трамп
Джерело: пресслужба Білого дому

В обмін на певні обов'язки щодо своєї ядерної програми Іран може отримати зменшення санкційного тиску та повернення заморожених активів. На такі поступки заради мирної угоди нібито може піти президент США Дональд Трамп.

Про це заявило видання Axios із посиланням на американських посадовців. Раніше очільник Білого дому заявив ЗМІ, що очікує подальших перемовин із Тегераном на цьому тижні, тобто до 4 жовтня.

За даними журналістів, Вашингтон будуть представляти спеціальні посланники Стів Віткофф і Джаред Кушнер, віцепрезидент Джей Ді Венс і державний секретар Марко Рубіо.

Позиції сторін поки що залишаються далекими одна від одної. Ісламська Республіка хоче, щоб переговори були зосереджені на Ормузькій протоці й військово-морській блокаді США. Водночас Сполучені Штати вимагають конкретних поступок щодо ядерної програми Ірану.

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Неназваний співрозмовник Axios повідомив, що угоди не буде, "якщо не будуть врегульовані ядерні питання".

"Сторони досі розходяться щодо строків виконання зобов'язань і того, хто саме має зробити перші кроки", – сказало джерело, запевнивши, що Білий дім "залишається терплячим і повністю відданим своїй меті – не допустити, щоб Іран будь-коли отримав ядерну зброю".

Співрозмовник визнав, що у Вашингтоні доволі скептичні до обіцянок Тегерана, адже іранці вже порушували так званий меморандум про взаєморозуміння й обстрілювали комерційні судна в Ормузькій протоці. "Цього разу США потрібні гарантії, що Іран налаштований серйозно, а не просто намагається вибратися зі складної ситуації, в якій опинився", – сказав американський посадовець.

Як писав OBOZ.UA:

– 18 вересня президент США Дональд Трамп підписав закон про санкції проти Росії та Ірану. Документ передбачає розширення санкцій, митних заходів і заборон щодо РФ, а також продовження чинних обмежень проти Ісламської Республіки.

– Тим часом Китай закликав Америку й Іран якомога швидше відновити переговори та врегулювати конфлікт між ними. У Пекіні заявили, що протистояння Вашингтона й Тегерана не відповідає спільним інтересам сторін та міжнародної спільноти. Китайська сторона закликала повернутися до дипломатії та вирішувати спірні питання шляхом діалогу.

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