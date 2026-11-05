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Time випустив "знакову" обкладинку з Трампом після поразки республіканців на виборах

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
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Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Журнал Time представив нову обкладинку із президентом США Дональдом Трампом, рот якого заклеєний стікером. На наліпці розміщено напис "Я проголосував".

Випуск присвятили результатам проміжних виборів до Конгресу США, які відбулися 3 листопада. Про це видання повідомило у соціальній мережі Х.

Нова обкладинка Time із Трампом: що відомо

На новій обкладинці журналу Time зображений Дональд Трамп із заклеєним ротом. Для цього використали стікер із написом "Я проголосував".

Обкладинка присвячена минулим виборам до Конгресу США та їхнім політичним наслідкам для американської влади.

У повідомленні журналу зазначається, що вперше після повернення Трампа до Вашингтона демократи отримають можливість впливати на законодавчий порядок денний, викликати представників адміністрації для свідчень і розслідувати звинувачення в корупції.

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"Вперше з того часу, як Трамп повернувся до Вашингтона, демократи зможуть поставити законодавчий порядок, змусити дати свідчення чиновників адміністрації, розслідувати звинувачення в корупції і змусити республіканців прийняти важкі рішення", – йдеться в повідомленні.

Time випустив ''знакову'' обкладинку з Трампом після поразки республіканців на виборах

Нова обкладинка Time із Трампом. Джерело: x.com/TIME

Time випустив ''знакову'' обкладинку з Трампом після поразки республіканців на виборах

Time випустив знакову обкладинку з Трампом. Джерело: Скриншот

Як завершилися проміжні вибори у США 3 листопада

Нагадаємо, у США відбулися проміжні вибори до Конгресу. І за прогнозами, і за даними підрахунків, Демократична партія здобуває більшість не лише у Палаті представників, а й у Сенаті.

Як повідомляв OBOZ.UA, після того, як республіканці зазнали катастрофічної поразки на проміжних виборах у США, Дональд Трамп вже замислився над тим, чи повинен міністр оборони Піт Гегсет залишитися на своїй посаді. Причому про це він навіть запитував своїх радників – як особисто, так і спілкуючись із ними телефоном.

Також Дональд Трамп визнав, що війна в Ірані вплинула на результати виборів і стала однією з причин поразки республіканців. За його словами, через конфлікт тимчасово зросли ціни на бензин. Однак він наголосив, що все одно ухвалив би рішення розпочати операцію проти Ірану, щоб не допустити появи в нього ядерної зброї.

А ще OBOZ.UA писав, попри нищівну поразку республіканців на проміжних виборах в США Дональд Трамп знову заговорив про нову бальну залу в Білому домі. Він розмріявся, як буде приймати у ній світових лідерів, зокрема очільників Китаю та Росії Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна.

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