''Ті часи давно минули'': Трамп заявив, що США більше не потребують угоди з Іраном, і доручив Венсу боротися з корупцією

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон більше не зацікавлений в укладенні угоди з Іраном. Водночас він доручив віцепрезиденту Джей Ді Венсу зосередитися на боротьбі з корупцією та злочинністю в містах і штатах, якими керують демократи.

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Про це Трамп написав у четвер, 12 листопада, у своїй соціальній мережі Truth Social. У дописі американський лідер також заявив, що США вже мають іранські гроші та контроль над Ормузькою протокою.

Мільярди під питанням

Трамп закликав Венса приділити всю увагу масштабній корупції та злочинності в містах і штатах, якими керують представники Демократичної партії.

"Сині штати, такі як Міннесота, Каліфорнія, Іллінойс та багато інших, перебувають у жахливому стані через погане управління та корупцію. Щомісяця там викрадають мільярди доларів", – написав президент США.

Він також припустив, що припинення таких зловживань дозволило б швидко збалансувати федеральний бюджет.

"Корупція закладена в крові демократичного керівництва!" – заявив Трамп.

Окремо американський президент висловився щодо переговорів з Іраном, фактично давши зрозуміти, що більше не бачить необхідності в укладенні домовленостей із Тегераном.

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"Нам не потрібна угода з Іраном. Ті часи давно минули. У нас є їхні гроші – сотні мільярдів доларів, і у нас є їхня протока!" – написав він.

Переговори з Іраном

Ще нещодавно віцепрезидент Джей Ді Венс відігравав активну роль у переговорах з Іраном. Йшлося про досягнення домовленостей щодо розблокування Ормузької протоки та обмеження іранської ядерної програми.

Тепер же Трамп доручив йому зосередитися на внутрішніх проблемах США. Зокрема, на можливих корупційних схемах у штатах, де при владі перебувають демократи.

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Водночас демократи, які взяли під контроль обидві палати Конгресу США, неодноразово заявляли про намір розслідувати можливі корупційні оборудки за участю самого Трампа, членів його родини та найближчого оточення.

Таким чином, заява президента прозвучала на тлі політичного протистояння між республіканцями та демократами, зокрема навколо питань корупції та контролю за використанням державних коштів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як Трамп і Нетаньягу влаштували перепалку під час перемовин щодо Ірану.