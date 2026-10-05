"Теорія перемоги": НАТО розробляє план відбиття російської атаки за допомогою дронів та штучного інтелекту – Bloomberg

НАТО розробляє стратегію, яка має забезпечити швидке відбиття можливої атаки Росії на східний фланг Альянсу. План передбачає поєднання традиційних військових сил із новими технологіями, зокрема дронами, системами з мінімальною участю людей та штучним інтелектом.

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Про це повідомляє Bloomberg, який ознайомився з незасекреченою версією документа під назвою "Теорія перемоги". Очікується, що його 12 жовтня в Польщі представить Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич.

Як НАТО планує протистояти можливій атаці

Документ має пояснити союзникам, як Альянс діятиме у разі вторгнення на територію НАТО. За словами посадовців і дипломатів, знайомих із підготовкою стратегії, вона також покликана продемонструвати готовність Альянсу та заспокоїти громадськість, пояснивши необхідність збільшення оборонних витрат.

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте нещодавно заявив, що зараз немає ознак підготовки Росії до прямого конвенційного нападу на Альянс, проте Європа повинна бути готовою до постійних гібридних атак.

Представник Гринкевича полковник Мартін О’Доннелл відмовився розкривати деталі плану, але наголосив на його оборонному характері.

"Теорія перемоги Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі проста: зберегти перевагу Альянсу. Враховуючи складне та нестабільне глобальне безпекове середовище, нам потрібно вже зараз створювати умови для стримування агресії та, за необхідності, перемоги у разі нападу", – сказав він.

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Дрони та ШІ мають доповнити традиційну зброю

У разі російської атаки НАТО планує зупинити вторгнення за допомогою сухопутних військ та інших сил на східному фланзі. При цьому Альянс хоче використати дешеві дрони, системи з мінімальним залученням людей та засоби наведення на цілі на основі штучного інтелекту.

Після отримання свободи маневру стратегія передбачає знищення систем командування та управління противника, що має сприяти швидкій поразці російських сил.

Водночас у документі наголошується на необхідності колективної протидії гібридним загрозам – агресивним діям, які не досягають рівня відкритого збройного конфлікту. Демонстрація готовності, як зазначено у стратегії, має переконати противника в тому, що він не зможе перемогти.

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НАТО збільшує оборонні витрати

Країни Альянсу, особливо європейські держави, значно збільшили витрати на оборону. Водночас між союзниками тривають дискусії щодо того, як розподіляти кошти між традиційними озброєннями, зокрема танками, та новими технологіями, які набули особливого значення під час війни Росії проти України.

За даними Bloomberg, цього літа США також надіслали союзникам по НАТО опитувальник щодо їхніх оборонних витрат та підтримки політики президента Америки Дональда Трампа. Ці дані мають допомогти ухвалювати рішення щодо запланованого скорочення американських військових ресурсів, залучених до оборони Європи.

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У межах цього опитувальника Вашингтон також запитував союзників, чи мають вони додаткові сили, які можуть надати НАТО для реалізації оборонних планів Гринкевича.

Нагадаємо, російські дрони дедалі частіше порушують повітряний простір європейських країн. В ISW вважають, що Москва таким чином намагається нормалізувати порушення повітряного простору країн Європи та НАТО.

Як писав OBOZ.UA, Росія готує гібридні операції на території країн ЄС і НАТО. За даними ГУР, російські спецслужби можуть залучати завербованих агентів для диверсій проти військових об’єктів, критичної інфраструктури та систем зв’язку.