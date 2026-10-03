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"Те, що обіцяють, – брехня": прем’єр Албанії зробив заяву про вступ України в ЄС

Олексій Лютіков
Олексій Лютіков
Time to read2 хв
icon 3,8 т.
"Те, що обіцяють, – брехня": прем’єр Албанії зробив заяву про вступ України в ЄС
Прем’єр Албанії зробив заяву щодо вступу України до ЄС. Джерело: Facebook / Еді Рама

Албанія продовжує вважатися одним із найперспективніших кандидатів на вступ до Європейського Союзу. Прем'єр-міністр країни Еді Рама розповів про реформи щодо боротьби з корупцією, а також висловив думку щодо створення центрів депортації на території Албанії та необхідності змін усередині самого Євросоюзу.

Окрему увагу глава албанського уряду приділив перспективам євроінтеграції України. Про це він розповів в інтерв’ю німецькому виданню Welt.

Критика обіцянок Брюсселя та реальність для України

Глава албанського уряду закликав Брюссель до чесності у відносинах із Києвом. Рама висловив скептицизм щодо поточного формату переговорів з Україною, назвавши обіцянки на адресу Києва нереалістичними.

"ЄС має вимагати від нас ще більше роботи. Але ми хочемо бути частиною цього процесу. Подивіться на Україну. Те, що їм обіцяють, – брехня. Їх ніколи не приймуть через звичайний процес вступу, з усіма критеріями. Усі це знають", – заявив прем’єр-міністр Албанії.

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Заклик до зміни підходу до інтеграції

На думку албанського прем’єра, Європейському Союзу необхідно переглянути традиційні бюрократичні процедури щодо країн, що перебувають в особливих умовах.

Рама наголосив, що найбільш реалістичним і справедливим кроком у сформованій ситуації було б запросити Україну за стіл переговорів уже зараз і надати їй повноправне членство в ЄС на основі реальних заслуг країни, уникаючи затягування стандартних процедур.

Як повідомляв OBOZ.UA, Європейський Союз уже 13 жовтня може зробити новий крок у процесі власного розширення та відкрити Україні нові переговорні кластери для вступу нашої країни до ЄС. Також нові кластери можуть бути відкриті для Молдови.

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Вступ України до ЄСЄвропейський Союз (ЄС)Албанія
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