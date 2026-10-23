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Такого масштабу там не бачили десятиліттями: Ізраїль почав підготовку до операції на Західному березі ріки Йордан

Надія ДанищукНадія Данищук
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Такого масштабу там не бачили десятиліттями: Ізраїль почав підготовку до операції на Західному березі ріки Йордан
Нетаньягу оголосив облогу Хеврона

Ізраїль готується до масштабної військової операції на Західному березі ріки Йордан після того, як поблизу Хеврона двоє озброєних палестинців застрелили двох ізраїльських військовослужбовців та поранили ще трьох. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про підготовку операції, яку назвав найбільшою на Західному березі з 1967 року, а також оголосив про блокаду Хеврона та сусіднього міста Хальхуль.

Про це пише The Guardian. Видання повідомляє, що після нападу ізраїльська влада почала кампанію колективного покарання палестинців у Хевроні, зокрема заявила про масове знесення будинків і примусове виселення мешканців районів, звідки походили нападники.

Як стався напад

За даними ізраїльських військових, напад здійснили двоє чоловіків, озброєних автоматичною гвинтівкою та пістолетом. Вони їхали автомобілем з ізраїльськими номерними знаками та відкрили вогонь після того, як військовослужбовці зупинили їх на тимчасовому блокпості поблизу Хеврона.

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Перестрілка тривала близько 20 хвилин. Обидва нападники були вбиті.

Фотограф AFP, який випадково опинився поблизу та став свідком бою, розповів, що бачив двох палестинців із пістолетом і автоматичною зброєю, які обмінювалися вогнем з ізраїльськими військовими.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу спільно з міністром оборони Ісраелем Кацом негайно відвідав місце події та оголосив про жорсткі кроки у відповідь

Нетаньягу оголосив про підготовку масштабної операції

Нетаньягу заявив, що плани нової військової операції вже розроблені. За його словами, конкретної дати її початку поки немає, однак вона "на підході".

Ізраїльський прем’єр також пообіцяв масштабне знесення будинків і примусове виселення палестинців у Хевроні, а також розширення ізраїльських поселень на Західному березі.

Хеврон – найбільше палестинське місто на Західному березі, де проживають близько 250 тисяч людей.

Перший будинок знесли через кілька годин після нападу

Перші знесення розпочалися вже протягом кількох годин після стрілянини. Міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич оприлюднив відео, на якому він стоїть перед бульдозером, що руйнує палестинський будинок неподалік місця перестрілки.

За словами Смотрича, знесення будинку, який був зведений без відповідного дозволу, мало "створити стримування та змусити заплатити ціну".

Водночас Верховний суд Ізраїлю тимчасово заборонив подальші знесення після термінового позову правозахисника Мохаммеда Дахлеха. Він заявив, що такі дії порушують міжнародне право щодо заборони колективного покарання та ізраїльське адміністративне законодавство.

Ізраїль заявив про примусове виселення та знесення будинків

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про підготовку подальших масштабних знесень та примусового переміщення палестинців.

Він прямо порівняв майбутню операцію в Хевроні з діями Ізраїлю в секторі Гази та таборі біженців Дженін. За словами Каца, мешканців районів Хеврона, звідки походили нападники, мають виселити.

Кац заявив, що "модель табору біженців Дженін приходить до Хеврона", додавши, що дії Ізраїлю будуть такими ж, "як у Газі" та "як у Лівані".

Як повідомляв OBOZ.UA, США та Ізраїль розглядають відновлення ударів по Ірану, які можуть реалізувати після проміжних виборів до Конгресу США. Серед потенційних цілей – ядерні об'єкти, ракетний арсенал та інфраструктура Ірану, а військові двох країн готуються до короткої, але інтенсивної операції.

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