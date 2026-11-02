Такер Карлсон заявив, що США можуть завдати ядерного удару по Ірану вже найближчими днями

Сполучені Штати можуть уже найближчими днями завдати ядерного удару по Ірану. Його можливою ціллю стане гора Пікекс у центральній частині країни: ізраїльська розвідка вважає, що там іранська влада відновила програму зі збагачення ядерного палива.

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Про такий сценарій американський консервативний блогер і подкастер Такер Карлсон написав у соцмережі X. Він пов'язує можливість такої атаки з тиском, який на адміністрацію президента США Дональда Трампа чинить прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Карлсон стверджує, що жодна звичайна зброя з американського арсеналу не здатна пробити 300 футів суцільного граніту, щоб знищити тунелі, де, як вважається, відбувається збагачення. Тому єдиним військовим варіантом він називає ядерний удар.

Нетаньягу активно домагається такого рішення, стверджує блогер. Один із поінформованих спостерігачів, на якого посилається Карлсон, заявив, що ізраїльський прем'єр телефонує Трампу з цього приводу щодня.

Цю наполегливість американський блогер пояснює внутрішньополітичною ситуацією в Ізраїлі. Після результатів виборів минулого тижня Нетаньягу, як стверджує журналіст, не зможе сформувати уряд без прямого втручання американського президента та домовленості з іншими партіями, яка дала б йому 61 місце в Кнесеті.

Без такої підтримки ізраїльський прем'єр втратить посаду, а згодом може опинитися під слідством і навіть у в'язниці, вважає Карлсон. Водночас Нетаньягу чинить максимальний тиск на своїх найближчих союзників в адміністрації США – міністра оборони Піта Гегсета та командувача Центрального командування США Бреда Купера.

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За словами Карлсона, Гегсет і Купер виступають проти дипломатичного врегулювання конфлікту та наполягають на відновленні масштабних бойових дій. Позицію Нетаньягу, як стверджує блогер, також поділяють державний секретар США Марко Рубіо, директор ЦРУ Джон Реткліфф і лідери Демократичної партії.

Карлсон також заявив, що під час нещодавньої зустрічі, присвяченої цьому питанню, колишній президент США Барак Обама виступив проти мирної угоди з Іраном, яку нині розробляють у Досі.

Водночас інші давні союзники Вашингтона на Близькому Сході, за словами блогера, побоюються нового витка війни. Він стверджує, що 27 вересня Нетаньягу таємно відвідав Абу-Дабі, намагаючись заручитися підтримкою Об'єднаних Арабських Еміратів у просуванні остаточного удару по Ірану. Однак Емірати відмовилися долучатися до цієї ініціативи.

Головні історії дня

Можливу ескалацію конфлікту Карлсон пов'язав і з ризиками для світової економіки. За його оцінкою, після восьми місяців бойових дій економіки країн Перської затоки перебувають на межі серйозних потрясінь. Так само під загрозою опинилися світові ринки енергоносіїв і добрив, які не зможуть швидко відновитися.

Блогер нагадав, що у світі налічується близько 850 супертанкерів, які перевозять нафту від виробників до інших країн. Лише в жовтні 11 таких суден зазнали серйозних пошкоджень в Ормузькій протоці. Карлсон попередив, що за таких темпів світові загрожує глобальна економічна депресія.

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Він також заявив, що ядерний удар може ще більше поглибити кризу. За його припущенням, радіоактивні опади внаслідок наземного ядерного вибуху на горі Пікекс здатні забруднити Перську затоку та отруїти джерела води, від яких залежать близько 100 мільйонів людей.

Карлсон також застеріг від глобальних наслідків застосування ядерної зброї. Він нагадав, що США залишаються єдиною державою, яка застосовувала її під час війни. На думку блогера, новий американський ядерний удар – цього разу по Ірану – створив би небезпечний прецедент.

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Карлсон стверджує, що Росія вже повідомила щонайменше два інші уряди: застосування США ядерної зброї проти Ірану розв'яже Москві руки для ядерного удару по Україні. Такий крок, за його оцінкою, може спонукати до аналогічних дій й інші ядерні держави: Індію та Пакистан – одна проти одної, а Північну Корею – проти Сеула.

Блогер також припустив, що перше застосування ядерної зброї може неминуче призвести до Третьої світової війни, яка буде короткою та матиме катастрофічні наслідки.

Крім того, Карлсон заявив, що від лютого адміністрація Трампа нібито непублічно переглянула ядерну доктрину США, щоб полегшити ухвалення рішення про перше застосування так званої "тактичної ядерної зброї". Він додав, що у Вашингтоні представники обох партій, схоже, не виявляють занепокоєння через такі зміни.

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За твердженням Карлсона, люди, які уважно стежать за ситуацією, вважають, що Трамп може ухвалити рішення щодо застосування ядерної зброї вже до наступних вихідних – 7 листопада. Наразі американський президент вагається та дослухається до віцепрезидента Джей Ді Венса і свого спецпосланця та друга Стіва Віткоффа. Обидва переконані, що з Іраном ще можна домовитися.

Карлсон визнав, що переговори з Тегераном будуть непростими. Він зазначив, що домовлятися з іранською владою складно за будь-яких обставин, а після вбивства аятоли Алі Хаменеї та членів його родини в лютому окремі представники іранського керівництва стали ще радикальнішими.

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За словами блогера, десятиліття ізоляції також вплинули на те, як іранські лідери сприймають західну політику. Навіть помірковані представники влади, як стверджує Карлсон, не завжди розуміють, як ухвалюють рішення на Заході. Зокрема, у Тегерані нібито поширене переконання, що уряд США контролює Ізраїль.

Водночас люди, які спілкувалися безпосередньо з тими, хто ухвалює рішення в Ірані, повідомляють про спільне розуміння: нова війна не принесе користі жодній зі сторін, тому варто спробувати укласти угоду.

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Наприкінці допису Карлсон закликав світову громадськість не мовчати. Він попередив, що в разі, якщо Нетаньягу переконає Трампа завдати ядерного удару наступного тижня, загинути можуть сотні мільйонів людей, зокрема діти.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Дональд Трамп може погодитися на масштабну військову операцію проти Ірану, якщо республіканці зазнають нищівної поразки на проміжних виборах.

Також США попередили країни Перської затоки про ймовірне відновлення бойових дій проти Ірану. Водночас Тегеран отримав через Катар нову пропозицію щодо врегулювання конфлікту зі США та Ізраїлем, однак відкинув її умови як неприйнятні.