Країни Балтії вже тривалий час називають наступними потенційними цілями російської агресії. Більше того, в Естонії та Латвії путінський режим, можливо, вже визначився з конкретними цілями нападу.

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Йдеться, зокрема, про Даугавпілс (Латвія) та Нарву (Естонія) як про потенційні "нові Донецьк і Луганськ". Про це йдеться у сюжеті білоруського"Єврорадіо".

Причини для занепокоєння

Місцеві жителі здебільшого не вірять у можливий напад Росії, а експерти називають цей наратив частиною пропаганди. Нещодавно латвійські ЗМІ повідомили, що озброєна група з Білорусі намагалася проникнути до Латвії разом із мігрантами. Супроводжуючі поводилися надзвичайно агресивно.

В Естонії прикордонники кажуть про постійні дрібні провокації на кордоні, але вважають ситуацію стабільною. Навесні 2026 року в соцмережах з’явилися акаунти, які закликали створити "Нарвську народну республіку".

Потенційна загроза для Даугавпілса

Місто розташоване менш ніж за 40 км від Білорусі. Близько 90 % мешканців розмовляють російською мовою; це місто з найстаршим населенням і одне з найбідніших міст Латвії. Багато хто впевнений, що нападати на нього немає сенсу, і радять "запитати в Ризі".

"Бідне, злиденне місто. Та кому ми потрібні", — каже літня жінка.

Частина людей все ж закуповує консерви. Редакторка незалежного видання "Чайка" Інна Плавока вважає загрозу реальною. Вона попереджає, що після гібридних атак можуть послідувати ракети та дрони, і сама запасається кормом для тварин та бензином. Місцевих мешканців турбує й повернення наративів про "пригноблених російськомовних", знайомих з окупованих територій України.

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Місцевий громадський діяч Айварс Брокс упевнений, що близько половини мешканців регіону нелояльні до Латвії. Він звинувачує міську владу в нагнітанні протистояння, яке нагадує йому риторику "ДНР" і "ЛНР".

Нарва: кордон по річці

У Нарві мешкає близько 50 тисяч людей. Абсолютна більшість розмовляє російською мовою, а естонське громадянство має приблизно половина. Через річку лежить російський Івангород, і мешканці, як і раніше, дивляться російські канали та стежать за соцмережами.

Місцеві рибалки називають розмови про напад "нагнітанням". Журналістка Євгенія Парв зізнається, що їй неспокійно, і вона не знає, чи всі мешканці Нарви стали б захищати місто. Вона пов’язує проросійські настрої з образою на державу, а не з бажанням жити в Росії. Лідером у цьому питанні називає скоріше старше покоління: молодь, за її словами, налаштована проєвропейськи.

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Переселенка з Донецька Анастасія бачить у Нарві схожість із рідним містом, але відзначає різницю. У Донецьку до 2014 року, за її словами, не чекали на Росію, а в Нарві багато хто чекає на "ілюзорну батьківщину".

Що кажуть в Естонії

За даними опитування Turu-uuringute, 65% мешканців Естонії вважають напад Росії найближчим часом малоймовірним, а 27% — ймовірним. Серед естонців ймовірним його називають 35%, серед неестонців — лише 9%.

Представник добровольчої організації "Кайтселіята" Ніеме Брус називає питання "Нарва — наступна?" частиною російської пропаганди та нагадує, що Естонія входить до НАТО та ЄС. У добровольчій організації налічується близько 30 тисяч осіб, але вступити до неї можуть лише громадяни Естонії.

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Мешканці обох міст здебільшого не очікують вторгнення, але багато хто про всяк випадок запасається продуктами та збирає "аварійні валізи". Журналісти вбачають головні ризики в інформаційному впливі Росії, бідності, мовних та громадянських бар’єрах, а також у розриві між регіонами та столицями.

Як раніше повідомляв OBOZ.UA, диктатор Володимир Путін та його оточення регулярно заперечують наміри Росії напасти на Європу — і водночас погрожують ядерною зброєю. Все це є частиною системної кампанії РФ із залякування європейських країн з метою підірвати підтримку України. Втім, за даними Служби зовнішньої розвідки, Москва розглядає можливість збройного протистояння з Європою як один із сценаріїв військових конфліктів до 2045 року.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попереджав, що російські гібридні дії проти європейських країн набувають дедалі більших масштабів і можуть призвести до людських жертв. НАТО має бути готове до такого розвитку подій.