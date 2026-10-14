"Ситуація дуже нагадує 80-ті роки": Вадефуль заявив, що Росія програє у довгостроковій перспективі. Відео

Керівництво країни-агресорки Росії не лише вважає, що переможе у війні в Україні, але й має плани вторгнення в інші держави Європи. Але у довгостроковій перспективі РФ неодмінно програє – попри всі наміри й бажання Кремля. Справа у тому, що незважаючи на свої розміри й можливості, економічно Росія занадто слабка.

Відео дня

Так вважає міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. Під час Warsaw Security Forum він припустив спробу вторгнення РФ навіть у ФРН, державу блоку НАТО. Проте ніяких можливостей для агресорів німець не бачить, бо "ситуація нагадує 80-ті роки".

Що сказав Вадефуль

"Росія справді має намір панувати над нами, але їй бракує економічної потужності, щоб це здійснити, щоб узяти гору. У них немає економічної потужності. Ситуація дуже нагадує 80-ті роки минулого століття", – сказав глава МЗС ФРН бід час Варшавського безпекового форуму.

Ба більше, окрім економічної складової, росіянам "бракує цінностей і політичної стабільності, які для цього необхідні", переконаний Йоганн Вадефуль.

Він визнав, що зараз разом з Україною інші держави Європи "також зазнають атак".

"Це безперечно так. Але в довгостроковій перспективі наші цінності, наша система демократії та верховенства права є стабільнішими за цей режим", – підкреслив глава МЗС ФРН .

РЕКЛАМА

Україна і Німеччина

Як повідомляв OBOZ.UA, коли на початку місяця до Києва прибув федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, український лідер Володимир Зеленський дякував ФРН за підтримку, наголошуючи, що саме німці "послідовно демонструють лідерство у захисті життів українців від російських ударів".

Головні історії дня

Окремо зазначалося, що Україна та Німеччина готують рішення, які "дадуть більше можливостей для захисту України та всієї Європи".