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Сирія готується відправити бійців до Саудівської Аравії для боротьби з хуситами – AP

Анна ПавловаАнна Павлова
Time to read2 хв
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Сирія готується відправити бійців до Саудівської Аравії для боротьби з хуситами – AP
Демонстрація хуситів у Сані (Ємен). Фото ілюстративне

У неділю, 8 листопада, стало відомо про те, що до Саудівської Аравії готується відправка бійців з Сирії. Таке рішення було прийняте Дамаском на тлі загострення боїв у Ємені.

Зазначається, що війська планують розмістити біля єменського кордону, щоб за потреби допомогти Ер-Ріяду в боротьбі з хуситами. Про це повідомило інформаційне агентство Associated Press. Журналісти посилаються на свої джерела у сирійському уряді.

Видання нагадує, що ще влітку в Ємені посилилися бої між хуситами, яких підтримує Іран, та урядовими силами за підтримки Саудівської Аравії. Хусити також завдавали ударів безпосередньо по королівству. Ці атаки призвели до загибелі людей. Протистояння стало новим фронтом регіональної війни, що почалася в лютому 2026 року після ударів США та Ізраїлю по Ірану. Сирія досі залишалася осторонь, хоча після тривалої громадянської війни має бійців із бойовим досвідом.

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Саудівська Аравія має американські винищувачі й системи GGJ, однак у попередніх боях їй не вдалося перемогти хуситів. Інші союзники королівства неохоче погоджуються залучати до протистояння наземні війська. Дамаск, зі свого боку, розраховує на підтримку Ер-Ріяда. Під час громадянської війни саудівська влада фінансувала сирійських повстанців, а згодом пообіцяла допомогти з повоєнною відбудовою країни.

За словами одного із сирійських посадовців, першу групу приблизно із 600 спецпризначенців очікують у Саудівській Аравії протягом найближчого тижня. Ер-Ріяд наполіг, щоб до підрозділу ввійшли лише громадяни Сирії. Під час громадянської війни до країни прибували іноземні бійці, які вступали до різних повстанських угруповань. Cирійська делегація на чолі з командиром 82-ї дивізії Халедом Хаттабом нещодавно провела два тижні в королівстві.

36 представників сирійських збройних сил відвідали командний пункт у Джидді. Там працюють саудівські та єменські представники. Сирійську делегацію ознайомили з різними ділянками фронту й районами бойових дій. Дамаск уже відправив до королівства невелику групу радників, які допомагали навчати єменських військових на саудівській території.

Cирійське державне агентство SANA повідомило, що дипломат, ім’я якого не оприлюднили, спростував повідомлення про відправлення сирійських військ до Ємену. За його словами, угода із Саудівською Аравією зосереджена на військовій підготовці та розвитку оборонних спроможностей. Сирійські посадовці публічно підтвердили, що країна обговорює можливість приєднання до спільної оборонної угоди Саудівської Аравії, Туреччини та Пакистану.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня 2026 року єменські хусити здійснили повітряні атаки по низці об'єктів у Саудівській Аравії. Постраждала, зокрема, будівля Міністерства оборони. Внаслідок атаки загинули четверо людей, ще вісім отримали поранення.

Як раніше писав OBOZ.UA, Сполучені Штати скорочують присутність своїх військ на базах на Близькому Сході. Тим часом Державний департамент віддав наказ про подальше скорочення персоналу в кількох дипломатичних представництвах у регіоні.

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Війна на Близькому СходіКонфлікт Ірану і Саудівської АравіїСиріяДамаскЄменські хуситиЄменБлизький східСаудівська Аравія
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