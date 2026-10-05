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"Сили суперінтелекту": Трамп заявив про створення нової структури для розвитку ШІ у США

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read2 хв
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"Сили суперінтелекту": Трамп заявив про створення нової структури для розвитку ШІ у США
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп оголосив про створення нової робочої групи, яка займатиметься розвитком штучного інтелекту в країні. Її очолить директор Національної розвідки Джей Клейтон.

Нова структура з назвою "Сили суперінтелекту" має координувати співпрацю федеральної влади з технологічними компаніями та громадськістю і сприяти лідерству США у сфері ШІ. Про це повідомляє BBC.

Трамп створив нову групу з питань ШІ

Як наголосив очільник Білого дому, нова структура має допомогти США зберегти провідні позиції у сфері технологій штучного інтелекту. Крім того, "Сили суперінтелекту" координуватимуть співпрацю федеральної влади з громадськістю та представниками технологічної галузі.

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До робочої групи увійдуть, зокрема, голова Федеральної торгової комісії Ендрю Фергюсон і заступник міністра оборони з питань досліджень та інженерії Еміль Майкл. Також до її складу Трамп включив директора Управління з управління персоналом Скотта Купора.

Очікується, що робоча група безпосередньо звітуватиме президенту США та керівниці апарату Білого дому Сьюзі Вайлз. Її створення відбулося на тлі дискусій щодо необхідності посилення контролю за розвитком ШІ та закликів представників технологічної індустрії до чіткіших правил.

Ще минулого тижня Трамп анонсував створення окремої ради, яка мала б контролювати питання безпеки штучного інтелекту. Це сталося після підписання провідними технологічними компаніями пакту щодо регулювання цієї технології.

Нагадаємо, 19 вересня Трамп заявив, що хоче створити у США Сили штучного інтернету за зразком Космічних сил – підрозділу Збройних сил Сполучених Штатів. Республіканець вважає, що "ШІ – це наступна промислова революція".

Як писав OBOZ.UA, штучний інтелект уже активно застосовується у військових операціях. Згідно з даними доповіді Anthropic, ШІ використовувався в операції, пов'язаній з Іраном, для відстеження позицій кораблів, американського персоналу, супутникових знімків і транзитних веб-сайтів.

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СШАШтучний інтелект (ШІ)Дональд ТрампДональд Трамп
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