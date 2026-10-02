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Блог

Валерій Пекар
Валерій Пекар

Співзасновник Громадянської платформи "Нова Країна"

Новини. Світ / Думки
Time to read2 хв
icon 1,4 т.
Блог |

Світ втомився від правди? Чому Україна ризикує знову стати "винною"

Світ втомився від правди? Чому Україна ризикує знову стати "винною"
Український прапор.
Джерело: unsplash.com/@f_tek

Отже, українці: 

– викопали Чорне море,

– колонізували Африку,

– передали ядерну бомбу Північній Кореї,

– підступно напали на росію.

З цього приводу можна намалювати чимало мемів, але давайте серйозно.

В сучасному світі постправди комусь щось довести неможливо: правда у кожного своя. Щоб стати країною-ізгоєм, можливі два шляхи:

1. Всі тебе бояться, але не так щоб дуже, тож краще триматися від тебе подалі.

2. Всі дуже сильно бояться твого ворога, тож краще підтримати його проти тебе.

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Україна мала всі шанси програти інформаційну війну з росією у 2014 та у 2022. Могло статися, що світ звинуватив би нас у збитті літака та у постановочних кадрах з Бучі. Не тому, що це правда. А тому, що так безпечніше. Переважна частина світу й досі звинувачує Грузію у війні 2008. Ізраїль повністю програв інформаційну війну після атаки 7 жовтня ще до того, як ізраїльське військо увійшло в Газу.

Завдяки зусиллям сотень журналістів, дипломатів, громадських активістів у 2014 та 2022 вдалося розвернути світ у наш бік. Хоча й досі не до кінця.

Нині ми підходимо до небезпечної точки, коли багатьом країнам світу вигідніше визнати, що це Україна в усьому завжди була винна.

Це означає, що нам час переосмислити свої зовнішні комунікаційні стратегії. Все, що ми робили раніше, може не спрацювати.

І ще треба позбирати ресурси. Призначити відсутніх послів. Зібрати всі можливі недержавні організації. Активізувати мережі українських спільнот по світу. Мобілізувати наших друзів в усіх країнах. І переглянути наші відносини з тими, ким раніше нехтували.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Валерія Пекаря
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