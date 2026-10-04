Супутники Starlink посипляться: Медведєв пригрозив США космічною війною через прохання Зеленського

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв пригрозив США "повноцінною космічною війною" через прохання президента України Володимира Зеленського запровадити санкції проти російських і китайських компаній, пов’язаних із проєктом "Рассвет". У разі блокування російської супутникової системи американські супутники Starlink нібито можуть стати цілями у відповідь.

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Про це Медведєв заявив у своєму Telegram-каналі. Його слова пролунали на тлі звернення Зеленського до президента США Дональда Трампа із проханням запровадити санкції проти учасників розробки "Рассвету".

Медведєв заявив, що спроба заблокувати російську супутникову групу нібито означатиме не просто санкційний тиск, а її фізичне знищення.

""Блокування" російського супутникового угруповання "Рассвет" на прохання київського дурня означає лише її знищення. А воно призведе до повноцінної космічної війни",– написав Медведєв.

У такому випадку американські низькоорбітальні супутники Starlink можуть бути знищені.

"Адже тоді їх низькоорбітальні супутники "Starlink" посипляться вниз, як іграшки із засохлої ялинки", – пригрозив російський посадовець.

Медведєв додав, що Сполучені Штати нібито мають усвідомлювати можливі наслідки такого сценарію. Він назвав космічний простір "дуже тісним місцем" і закликав до "взаємної ввічливості".

Напередодні Зеленський розповів, що кілька разів порушував перед Трампом питання про санкції проти організацій, які беруть участь у створенні "Рассвету". Серед них є російські та китайські компанії.

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Йдеться про супутникову мережу, яку Росія розробляє за участю Китаю та яка має стати конкурентом Starlink. Український президент зазначив, що система може запрацювати наприкінці 2026 року або вже на початку наступного.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, російська супутникова програма "Рассвет", яку Кремль позиціонує як аналог Starlink, зазнала невдачі. Жоден із 16 супутників "Рассвет", які були запущені 19 липня, не досяг очікуваної висоти 550 кілометрівстаном на 31 серпня.

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