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Супутник часів Холодної війни вибухнув на орбіті: що відомо про причини

Михайло Левакін
Михайло Левакін
Time to read2 хв
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Супутник часів Холодної війни вибухнув на орбіті: що відомо про причини
Супутник USA 32 вибухнув на орбіті
Джерело: ілюстраційне фото Spaceweather/Х

Американський супутник-шпигун USA 32, також відомий як Farrah III, який перебував на низькій навколоземній орбіті "з часів холодної війни", раптово вибухнув на висоті близько 775 кілометрів над поверхнею Землі. Враховуючи швидкість супутника, уламки, що утворилися після вибуху, ймовірно, поширилися "гігантським кільцем" навколо нашої планети.

У підрозділі спостережень Космічних сил США Space-Track зазначили, що це сталося ще 13 вересня. Що саме сталося зі супутником, не уточнюється – фахівці Космічних сил США зазначають, що "відбулася раптова фрагментація".

Фактично це означає, що космічний апарат вибухнув, запевняють в Spaceweather. Що саме спричинило цей вибух і скільки уламків утворилося, станом на 29 вересня, залишається невідомим.

Супутник часів Холодної війни вибухнув на орбіті: що відомо про причини

Повідомлення Космічних сил США

Джерело: Space-Track

Про що мова

Національне розвідувальне управління США запустило USA 32 у 1988 році. Апарат займався "перехопленням" трансляцій радянських радіо- та радарних сигналів із космосу. Причому інформацію про призначення шпигуна Farrah III повністю розсекретили лише цього року.

Супутник циліндричної форми (який в Spaceweather порівняли "банкою консервованого тунця"), ймовірно, припинив працювати багато років тому. Через перебування "десятиліттями в умовах низької навколоземної орбіти" в апараті "розірвало або герметичний бак, або елемент батареї", припускають фахівці.

Супутник часів Холодної війни вибухнув на орбіті: що відомо про причини

Зовнішній вигляд Farrah III

Джерело: Spaceweather

Інша можлива версія – удар будь-якого невеликого космічного тіла на великій швидкості.

Чому це важливо

В Spaceweather припускають, що уламки супутника поширилися "гігантським кільцем" навколо нашої планети. У районі, де розпався USA 32, перебувають щонайменше 200 інших супутників. Причому там також є уламки після зіткнення американського та російського супутників у 2009 році.

На низькій навколоземній орбіті, серед інших малих та середніх апаратів, залишаються великі МКС та китайська станція "Тяньгун". Хоча вони трохи нижче від висоти, де сталася "фрагментація" шпигуна, уламки з часом можуть змінювати орбіти під дією гравітації та атмосферного опору.

Тобто, з часом уламки USA 32 будуть загрожувати всім без виключення апаратам на орбіті Землі.

Як раніше повідомляв OBOZ.UA, Росія продовжує розгортати протисупутникову систему "Нудоль", яку Москва планує використовувати саме для ураження низькоорбітальних супутників. Попри західні санкції, російський оборонно-промисловий комплекс залучає імпортні матеріали та компоненти, необхідні для виробництва цієї зброї.

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