Страти призупинили: стало відомо, в якому стані жінка в Теннессі, яка отримала дві смертельні ін'єкції

У штаті Теннессі, США, 50-річна Кріста Пайк перебуває у критичному стані та отримує життєво необхідну медичну допомогу після невдалої спроби виконати смертний вирок. У середу їй двічі ввели смертельну дозу пентобарбіталу, однак вона залишилася живою.

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Про це повідомляє BBC із посиланням на адвоката Ренді Спайві. За його словами, захист наразі не знає, яким буде прогноз щодо її стану, але точно відомо, що Пайк жива. Після процедури її доправили до лікарні каретою швидкої допомоги.

Тепер захисники просять замінити смертний вирок іншим покаранням. Спайві також розповів, що команда, яка виконувала вирок, близько години намагалася встановити внутрішньовенний катетер.

Спайві розповів, що лише в ліву руку Пайк використали щонайменше сім голок. Одна з них, за його словами, була зігнута, коли її витягували після невдалої спроби встановити внутрішньовенний катетер.

Після введення другої смертельної дози спостерігачів залишили в кімнаті за закритою завісою. За кілька хвилин стало очевидно, що Пайк усе ще дихає. Водночас адвокат не знав, коли саме за завісою їй почали надавати медичну допомогу.

Губернатор Теннессі Білл Лі розпорядився провести незалежну перевірку невдалої страти та призупинив усі страти до кінця року. Він заявив, що розслідування буде ретельним, однак для його проведення знадобиться час.

Департамент виправних установ Теннессі, який відповідав за проведення процедури, заявив, що працівники дотрималися всіх етапів затвердженого протоколу. У відомстві додали, що він не передбачає жодних додаткових процедур після виконання всіх визначених ним кроків.

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Розпорядження губернатора поширюється і на заплановану на 3 грудня страту засудженого за вбивство Гарі Саттона. Це вже друга невдала спроба виконати смертний вирок у Теннессі у 2026 році.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Крісту Пайк засудили до смертної кари у 1996 році за вбивство 19-річної Коллін Слеммер. На момент злочину їй було 18 років. Разом зі своїм тодішнім хлопцем Тадарілом Шиппом вона побила та катувала Слеммер, після чого дівчина загинула.

Захист Пайк під час оскарження вироку наполягав, що присяжні не врахували історію сексуального насильства, якого вона зазнавала в дитинстві. У проханні про помилування засуджена також посилалася на психічне захворювання на момент скоєння злочину та висловлювала каяття.

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