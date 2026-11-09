"Стежать за тим, що ми робимо": військова присутність Росії в Балтійському морі досягла піку – ВМС Фінляндії

Росія, ймовірно, досягла межі своїх можливостей щодо нарощування військової присутності в Балтійському морі в мирний час. Водночас ситуація в регіоні залишається напруженою, але стабільною, а країни НАТО продовжують посилювати спостереження за російськими кораблями та суднами так званого тіньового флоту.

Відео дня

Про це заявив командувач Військово-морських сил Фінляндії контрадмірал Туомас Тійлікайнен в розмові з Sky News. За його словами, російський флот уважно стежить за діями НАТО, тому союзники також мають постійно контролювати активність Росії в регіоні.

Росія стежить за діями НАТО в Балтійському морі

"Вони стежать за тим, що робимо ми, що робить НАТО. І, очевидно, ми повинні стежити за ними та підтримувати пильний контроль над їхньою діяльністю", – наголосив Тійлікайнен.

Водночас фінський контрадмірал підкреслив, що попри напруженість, ситуація на морі залишається стабільною. За його словами, зараз немає потреби в подальшій ескалації – навпаки, сторонам варто прагнути зниження напруженості.

Тійлікайнен назвав дві можливі причини такої ситуації. По-перше, Росія може не бачити безпосередньої необхідності збільшувати свою присутність або рівень бойової готовності в Балтійському регіоні. По-друге, Москва, ймовірно, вже досягла межі своїх можливостей у розгортанні сил у мирний час.

НАТО посилило патрулювання через загрози з боку Росії

У січні минулого року союзники по НАТО започаткували морську місію Baltic Sentry. Її мета – посилити спостереження за Балтійським морем за допомогою кораблів і авіації після серії ймовірних диверсій на підводних кабелях та лініях електропередач.

РЕКЛАМА

Основними підозрюваними в таких інцидентах ставали судна російського тіньового флоту. Зокрема, минулого тижня фінський суд засудив капітана та ще одного члена екіпажу вантажного судна за диверсію: у грудні 2025 року корабель пошкодив два підводні телекомунікаційні кабелі, які з'єднують Фінляндію та Естонію. За повідомленнями, капітан судна є громадянином Росії.

Тійлікайнен зазначив, що після цього інциденту нових атак на підводну інфраструктуру Фінляндії не було. Водночас Росію також підозрюють у стеженні за підводними об'єктами країн НАТО в Європі, зокрема поблизу британських вод, щоб виявляти потенційні вразливості.

Головні історії дня

За оцінкою представника НАТО, у Балтійському морі зазвичай перебувають щонайменше три кораблі Альянсу на кожне російське військове судно. Нині це співвідношення, за його словами, становить приблизно чотири до одного.

Російський флот стикається з проблемами готовності

Країни НАТО також почали зупиняти та перевіряти окремі судна тіньового флоту. За оцінками, лише цього року в різних частинах Європи відбулося щонайменше 13 таких операцій.

У відповідь Росія посилила морське патрулювання, зокрема для захисту суден тіньового флоту. Однак, як зазначив представник НАТО, це створює додаткове навантаження на російські кораблі, багато з яких уже застарілі, а також на їхні екіпажі.

РЕКЛАМА

За останні шість місяців інтенсивність російського патрулювання почала знижуватися через проблеми з технічним обслуговуванням і бойовою готовністю кораблів. Командувач ВМС Фінляндії також вважає, що патрулювання НАТО та публічне викриття діяльності тіньового флоту дають результат.

"Найімовірніше, стримування спрацювало. Можливо, цей метод уже відіграв свою роль, і немає потреби в ескалації, оскільки ми продемонстрували, що здатні протидіяти цим загрозам", – сказав він.

У ВМС Фінляндії назвали головну загрозу в Балтійському морі

Попри військову напруженість, Тійлікайнен вважає найбільшою небезпекою в регіоні не бойові кораблі, а старі танкери та непрофесійні екіпажі суден тіньового флоту.

РЕКЛАМА

За його словами, аварія за участю такого судна може спричинити масштабну екологічну катастрофу. Зокрема, танкер може сісти на мілину та призвести до витоку нафтопродуктів.

Тим часом у межах місії Baltic Sentry до спостережних операцій долучилися американські морські піхотинці. Невелика група військових США протягом кількох тижнів проводила розвідувальні заходи на віддаленому фінському острові Уте.

Нагадаємо, Росія продовжує посилювати свою військову присутність у Балтійському морі. До регіону Москва направила ракетний фрегат "Адмірал Касатонов", а раніше перекинула великий протичовновий корабель "Адмірал Левченко". На тлі цих дій Кремль також погрожував європейським країнам відповіддю на перевірки суден російського тіньового флоту.

Як писав OBOZ.UA, Латвія закликала посилити контроль над російським тіньовим флотом у Балтійському морі. За словами прем'єр-міністра країни Андріса Кулбергса, щотижня через регіон проходить близько 150 суден із приблизно 660, які використовує Росія по всьому світу.