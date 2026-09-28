У понеділок, 28 вересня, американська компанія SpaceX запустила на орбіту свою величезну ракетно-транспортну систему Starship, яка успішно доставила туди найсучасніші супутники Starlink. Політ, який мав тривати 10 годин, довелося скоротити з безпекових міркувань.

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Про це пише Associated Press. Космічний корабель увійшов у атмосферу над Тихим океаном і приводнився на північ від Гаваїв через три години після старту з Техасу.

У SpaceX планували набагато довший, 10-годинний політ, що мав передбачати шість повних обертів навколо Землі, аби довести свою готовність до участі в місячній програмі NASA "Артеміда".

Подробиці місії

Все пройшло не дуже гладко – Starship ризикував взагалі не вийти на орбіту, коли один із його двигунів вимкнувся занадто рано. Але оскільки все інше обладнання працювало добре, а несправний двигун більше не був потрібний, диспетчери польоту після кількох напружених хвилин вирішили продовжувати місію згідно з планом.

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"Starship вийшов на орбіту", – оголосив Центр управління польотами під бурхливі оплески.

Адміністратор NASA Джаред Айзекман привітав компанію SpaceX з виходом на орбіту та з тим, що вона "здійснила кожен крок безпечно, відповідально і, що особливо важливо, надихаюче".

Головні історії дня

Starship доставила на орбіту 26 новітніх супутників Starlink, які приєдналися до 11 тисяч старіших моделей, що вже забезпечують доступ до Інтернету. Вони один за одним вилітали з космічного апарата.

Незабаром після цього було прийнято рішення достроково завершити політ. Хоча Starship вийшов на потрібну орбіту, рухаючись зі швидкістю 28 000 км/год, диспетчери польоту вирішили не ризикувати й повернути його на кілька годин раніше, після всього лише кількох обертів навколо Землі.

"Космічний корабель перекинувся і спалахнув під час приводнення, що стало драматичним завершенням місії", – сказано в повідомленні.

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Ракета-носій першого ступеня також не мала повертатися на космодром Starbase – вона впала в Мексиканську затоку вже через кілька хвилин після старту.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, запланований запуск ракети Starship компанії SpaceX 17 липня так і не відбувся. 13-й випробувальний політ ракети скасували буквально за мить до старту – причиною стала відмова частини двигунів.

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