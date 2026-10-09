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"Стан найвищої готовності": Польща підняла винищувачі через удари РФ по заходу України

Андрій Колотовкін
Андрій Колотовкін
Time to read1 хв
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"Стан найвищої готовності": Польща підняла винищувачі через удари РФ по заходу України
МіГ-29. Джерело: PAP | Artur Reszko

У ніч проти 9 жовтня Оперативне командування Збройних сил Польщі підняло в повітря військову авіацію через російські удари по західних регіонах України. Польські військові також привели наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки у стан найвищої готовності.

Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування Збройних сил Польщі (RSZ) у соціальній мережі X. У командуванні зазначили, що діють відповідно до чинних процедур і залучили необхідні сили та засоби у зв'язку з російськими повітряними атаками на західну частину України.

''Стан найвищої готовності'': Польща підняла винищувачі через удари РФ по заходу України

Повідомлення оперативного командування Збройних сил Польщі. Джерело: x.com/DowOperSZ

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Польські військові повідомили, що безперервно стежать за розвитком ситуації. Підпорядковані сили залишаються в повній готовності до негайного реагування.

У командуванні наголосили, що заходи вжили через удари Росії по цілях на заході України із застосуванням засобів повітряного нападу.

Попередні атаки

Польща вже залучала військову авіацію та приводила сили протиповітряної оборони в готовність 7 жовтня. Тоді Росія завдала по Україні масованого комбінованого удару, використовуючи балістичні й крилаті ракети та безпілотники.

Увечері 8 жовтня російська армія атакувала безпілотниками західні регіони України, зокрема Івано-Франківськ. Унаслідок падіння уламків ворожого дрона там виникла пожежа, загинув чоловік.

Як повідомляв OBOZ.UA, Швеція розгорне у Польщі батареї Patriot для захисту логістичного центру постачання зброї до України

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