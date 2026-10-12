''Стало менше російських ботів онлайн'': трампістка Лора Лумер закликала американців подякувати Зеленському за підрив російських дата-центрів

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюЗірка хору "Гомін" Вадим Яценко вдруге стане батьком: який вигляд має його вагітна дружина-красуня. ФотоЗірка хору "Гомін" Вадим Яценко вдруге стане батьком: який вигляд має його вагітна дружина-красуня. Фото"США цього не відчувають": Зеленський заявив про ризик продовольчої кризи через блокування РФ експорту зерна"США цього не відчувають": Зеленський заявив про ризик продовольчої кризи через блокування РФ експорту зерна"Вони зашкварюються". Продюсер Вадим Лисиця розкрив, на яку умову довелося погодитися Потапу й Насті заради своїх старих хітів"Вони зашкварюються". Продюсер Вадим Лисиця розкрив, на яку умову довелося погодитися Потапу й Насті заради своїх старих хітівОкупанти вбили колишнього чемпіона України і дитячого тренера з баскетболуОкупанти вбили колишнього чемпіона України і дитячого тренера з баскетболуSense Bank запустив консультації жестовою мовою. Ілюстративне фото.Коли звичайного чату недостатньо: OBOZ.UA дослідив, як працює новий сервіс Sense Bank жестовою мовоюУ Кремлі цинічно заявили, що готові не бити по Україні тільки у день виборів, і згадали ЗеленськогоУ Кремлі цинічно заявили, що готові не бити по Україні тільки у день виборів, і згадали ЗеленськогоЯк виглядає залізничний міст у російському Ростові після атаки БПЛА: з'явились кадриЯк виглядає залізничний міст у російському Ростові після атаки БПЛА: з'явились кадри"Я бачила страх в очах мами і своєї дитини": маріупольчанка Катерина Колмикова розповіла свою історію для музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова"Я бачила страх в очах мами і своєї дитини": маріупольчанка Катерина Колмикова розповіла свою історію для музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова

"Стало менше російських ботів онлайн": трампістка Лора Лумер закликала американців подякувати Зеленському за підрив російських дата-центрів

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read2 хв
icon 753
"Стало менше російських ботів онлайн": трампістка Лора Лумер закликала американців подякувати Зеленському за підрив російських дата-центрів
Лора Лумер підтримала українські удари по дата-центрах РФ. Джерело: Getty Images/колаж OBOZ.UA

Американська журналістка та MAGA-інфлюенсерка Лора Лумер закликала американців подякувати президенту України Володимиру Зеленському за удари по російських дата-центрах. Вона заявила, що після атак стало помітно менше російських ботів у соцмережах, а отже, зменшився і російський вплив на американський інформаційний простір.

Про це Лора Лумер написала у соцмережі X. Вона зазначила, що Росія витрачає близько $2 млрд на рік на інформаційну війну, значна частина якої спрямована проти Заходу, президента США Дональда Трампа та американської аудиторії.

Американці мають дякувати Зеленському

Лумер заявила, що американці повинні бути вдячні Зеленському за знищення російських дата-центрів, де було багато російських ботів.

"Американський народ має дякувати Зеленському за підрив російських дата-центрів, у яких містилося так багато російських ботів", – написала вона.

Читайте також
Даниїл БорщДаниїл Борщ
icon 6,8 т.
"Трамп зробив увесь світ набагато небезпечнішим": Тімоті Снайдер пояснив, чим загрожує політика президента США
icon 6,8 т.
"Трамп зробив увесь світ набагато небезпечнішим": Тімоті Снайдер пояснив, чим загрожує політика президента США
Олексій КущОлексій Кущ
icon 5,0 т.
Рублева пастка, або Як Кремль перетворює кредит Ірану на інструмент геополітичного контролю
icon 5,0 т.
Рублева пастка, або Як Кремль перетворює кредит Ірану на інструмент геополітичного контролю
Даниїл БорщДаниїл Борщ
icon 2,8 т.
Командувач сил НАТО в Європі оцінив, чи є ризик нападу Росії на Альянс
icon 2,8 т.
Командувач сил НАТО в Європі оцінив, чи є ризик нападу Росії на Альянс

Трампістка додала, що особисто рада бачити менше російських ботів онлайн. 

"Особисто я рада бачити менше російських ботів в інтернеті, які поширюють контент Такера "Катарлсона" та звинувачують усіх підряд у педофілії чи шпигунстві на користь Ізраїлю", – зазначила Лора Лумер.

Лумер наголосила, що скорочення такої активності зменшує російське втручання в американські вибори.

"Це означає менше російського втручання в наші вибори в онлайн-просторі, адже російські державні ЗМІ витрачають увесь свій час в інтернеті на атаки проти Трампа та поширення дописів подкастерів, які виступають проти нього", – заявила трампістка.

''Стало менше російських ботів онлайн'': трампістка Лора Лумер закликала американців подякувати Зеленському за підрив російських дата-центрів

Скриншот

Що відбувається з дата-центрами РФ і куди поділись російські боти

Заява Лумер пролунала після серії  ударів по дата-центрах російської технологічної компанії "Яндекс". За останні дні українські атаки пошкодили щонайменше три об'єкти компанії, зокрема в Рязанській, Калузькій та Володимирській областях. Сам "Яндекс" підтверджував пошкодження інфраструктури та зупинку роботи одного з дата-центрів.

На тлі цих атак спостерігалося різке падіння автоматизованого трафіку з мережі "Яндекса". За аналізом даних Cloudflare Radar, у неділю, 11 жовтня, він був приблизно на 94% нижчим за середні показники другої половини вересня.

Після українських ударів повідомлення про зменшення активності російських ботів почали з'являтися в багатьох країнах. Зокрема, користувачі соцмереж у США звертали увагу на меншу кількість схожих на автоматизовані проросійські відповіді у X, а в Німеччині та Великій Британії повідомляли про падіння активності навколо окремих політичних сил.

Як повідомляв OBOZ.UA, після українських ударів по дата-центрах російського "Яндекса" в соцмережах  поменшало "польських" акаунтів, які цькують українців, як і "українських", спрямованих проти поляків. Також підтримка ультраправої проросійської партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) у соцмережах упала на 56%. На цьому наголосив польський журналіст і політолог Ярослав Вольський. Він іронічно назвав це дивами дерусифікованого інтернету.

Схожі теми
Вибухи в РосіїЯндексЛора ЛумерЛора ЛумерВолодимир ЗеленськийВолодимир Зеленський
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись