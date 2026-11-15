США виведуть набагато менше своїх військових з Європи, аніж планували

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Додати OBOZ.UA
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Гарячі теми
Північна Ірландія – Україна: хронологія та результат матчу Ліги наційПівнічна Ірландія – Україна: хронологія та результат матчу Ліги наційДТП із пожежеюНа трасі Харків – Київ сталася масштабна ДТП: рух повністю паралізований, горіли автоВолодимир Путін і Сі ЦзіньпінЯкі цілі мають Трамп, Путін і Сі Цзіньпін: у медіа проаналізували можливі ризики від цієї зустрічіВоскресенка – наша! Українські військові спростували фейк росіян про захоплення населеного пункту на ЗапоріжжіВоскресенка – наша! Українські військові спростували фейк росіян про захоплення населеного пункту на ЗапоріжжіУкраїнські дронарі прицільно знищили ворожі вантажівки: кадри потрапили на відеоУкраїнські дронарі прицільно знищили ворожі вантажівки: кадри потрапили на відеоОфіційне прізвище нового внука Путіна – Зеленський, його довелось замінити – медіаОфіційне прізвище нового внука Путіна – Зеленський, його довелось замінити – медіаКлієнтам ПриватБанку радять замінити карткиКлієнтам ПриватБанку радять замінити картки: кому слід прийти до відділенняСкільки треба часу, щоб відновити рух метро Південним мостом у Києві: міністр назвав термінСкільки треба часу, щоб відновити рух метро Південним мостом у Києві: міністр назвав термінЦі знаки зодіаку найвірніші: вони закохуються раз і на все життяЦі знаки зодіаку найвірніші: вони закохуються раз і на все життя7 найкращих вправ для чоловіків після 40 років: допоможуть зміцнити м'язи та стати сильнішими7 найкращих вправ для чоловіків після 40 років: допоможуть зміцнити м'язи та стати сильнішими
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

США виведуть набагато менше своїх військових з Європи, аніж планували

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read1 хв
60
США виведуть набагато менше своїх військових з Європи, аніж планували
Військовослужбовці Збройних сил США. Джерело: National Guard of the United States/Sgt. 1st Class Adrian Patoka

Скорочення адміністрацією Трампа чисельності американських військ у Європі, яка зараз складає приблизно 80 000 осіб, буде меншим, ніж побоювалися лідери держав континенту. Так, вони очікували, що Штати можуть вивести до 25 000 військовослужбовців, але зараз більш імовірною є цифра у 5000 солдатів.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на поінформовані джерела. Вони кажуть, що у Вашингтоні позитивно оцінили збільшення видатків НАТО на оборону

Керівництво Пентагону також усвідомило, наскільки американські збройні сили покладаються на війська, розгорнуті по всій Європі, для демонстрації американської сили на Близькому Сході, де триває війна з Іраном. 

"У нас тут багато ресурсів, які знаходяться саме там, де нам потрібно. Я не очікую нічого значного", – заявив на початку цього місяця посол США при НАТО Меттью Вітакер під час обговорення можливого скорочення чисельності військ.

Читайте також
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
3,0 т.
У Малі загинули 300 росіян: вони могли бути найманцями ПВК "Вагнер" та "Африканського корпусу"
3,0 т.
У Малі загинули 300 росіян: вони могли бути найманцями ПВК "Вагнер" та "Африканського корпусу"
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
2,1 т.
У Канаді також спалахнули масові протести: тисячі студентів вийшли на вулиці. Усі деталі
2,1 т.
У Канаді також спалахнули масові протести: тисячі студентів вийшли на вулиці. Усі деталі
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
1,6 т.
У територіальних водах Румунії дрон атакував вантажне судно, яке пливло до України – медіа
1,6 т.
У територіальних водах Румунії дрон атакував вантажне судно, яке пливло до України – медіа

Очікується, що скорочення американських військ здебільшого торкнеться Німеччини, де дислокується найбільший американський контингент. Східний фланг Альянсу тим часом буде посилено, причому країни, що межують з Росією, запропонували взяти на себе частину витрат.

Водночас, як кажуть співрозмовники видання, остаточне рішення залишається за президентом Дональдом Трампом. Він неодноразово критикував європейських союзників за те, що вони не допомагають США та Ізраїлю у війні проти Тегерана.

Раніше ми писали про те, що Польща та Литва заявили про готовність посилити американську військову присутність на своїй території, якщо Вашингтон скоротить контингент у Німеччині. Адже збереження військ США у Європі є ключовим фактором безпеки для східного флангу НАТО та Балтійського регіону.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Румунії вслід за Польщею захотіли постійну військову базу США на своїй території. За прикладом Варшави, Бухарест згоден платити Штатам за розміщення військ.

Схожі теми
ЄвропаСШАвійськовіПентагонНАТОНімеччина
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!