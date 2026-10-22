США та Ізраїль розглядають відновлення ударів по Ірану: у NYT розкрили подробиці

США та Ізраїль розробили конкретні плани відновлення ударів по Ірану, які можуть реалізувати після проміжних виборів до Конгресу США. Серед потенційних цілей – ядерні об'єкти, ракетний арсенал та інфраструктура Ірану, а військові двох країн готуються до короткої, але інтенсивної операції.

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Про це повідомляє The New York Times. США та Ізраїль посилили військові навчання, зокрема відпрацьовують маневри для завдання ударів, а міністр оборони США Піт Гегсет під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу обговорювали можливість нової атаки.

Які об'єкти можуть стати цілями ударів

За даними видання, серед можливих цілей нової операції – ядерні об'єкти Ірану, його ракетний і безпілотний арсенали та енергетична інфраструктура. Деякі американські планувальники вважають, що триденна інтенсивна кампанія може завдати іранській економіці настільки значних збитків, що Тегеран буде змушений піти на поступки під час переговорів.

Зокрема, розглядається можливість атаки на глибоко розташований підземний ядерний об'єкт Пікекс-Маунтін, який в Ірані називають Кух Коланг. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає застосування авіабомби GBU-43/B MOAB масою близько 9,8 тонни. Однак фахівці із озброєнь сумніваються, що вона зможе знищити укріплений підземний комплекс, оскільки призначена для ураження цілей потужним вибухом над поверхнею.

Водночас частина американських посадовців виступає проти ударів по нафтопереробних заводах та нафтовій інфраструктурі. Трамп прагне не допустити подальшого підвищення цін на пальне, яке може посилити економічний тиск на американців.

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Чому Трамп може відкласти операцію

Попри військову підготовку, остаточного рішення про відновлення ударів президент США ще не ухвалив. За даними NYT, протягом року Трамп неодноразово відхиляв плани повернення до масштабних бойових дій, зокрема на початку жовтня, коли американські та ізраїльські військові вже були близькі до початку операції.

Однією з причин можливого очікування є проміжні вибори до Конгресу США. Крім того, американські ресурси, включно з авіаносцями, морською піхотою, винищувачами та силами спеціальних операцій, мають бути повністю розгорнуті до початку листопада.

Головні історії дня

Видання також звертає увагу на ризик масштабної регіональної війни. Попередні удари США та Ізраїлю, завдані в лютому-квітні, спричинили зростання світових цін на енергоносії та інфляції, посилили нестабільність на Близькому Сході й виснажили запаси американських ракет-перехоплювачів.

Іран погрожує розширити удари у відповідь

Іранські посадовці попередили, що в разі нового нападу відповідь країни може бути масштабнішою. Тегеран погрожує розширити перелік цілей за межі торговельних суден та енергетичної інфраструктури регіону, зокрема атакувати центри обробки даних і підводні інтернет-кабелі.

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Політичний аналітик із Тегерана Пейман Салехі заявив, що в разі удару по ядерному об’єкту Пікекс-Маунтін Іран може атакувати великі нафтопереробні заводи Саудівської Аравії, зокрема об’єкти компанії Aramco. За його словами, це могло б спричинити різке зростання світових цін на нафту та енергоносії.

Махді Мохаммаді, старший радник іранського переговорника Мохаммада Багера Галібафа, назвав припущення про завершення нової кампанії ударів за 72 години "фантазією". Він заявив, що Іран сам визначатиме, коли закінчиться війна, а його майбутні атаки будуть "жорсткішими, винахідливішими та іншими".

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Переговори тривають, але поступок немає

Паралельно зі збільшенням військової присутності США продовжують дипломатичні зусилля. Американські переговорники використовують загрозу відновлення бойових дій як важіль тиску на Тегеран, вимагаючи поступок щодо ядерної програми та контролю над Ормузькою протокою.

Однак іранська сторона поки не погоджується на поступки щодо ядерної програми, наполягаючи на перенесенні цього питання на пізніший етап переговорів.

Колишня високопосадовиця Пентагону з питань Близького Сходу Дана Строул зазначила, що попередні військові кампанії, економічні санкції та американська блокада не змусили іранську владу повернутися до переговорів на прийнятних для Вашингтона умовах. На її думку, США та Ізраїль поки не пояснили, як нові удари допоможуть подолати цю проблему.

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Нагадаємо, Дональд Трамп пообіцяв, що США не завдаватимуть ударів по Ірану до проміжних виборів до Конгресу, запланованих на 3 листопада. Американський президент пояснив це тим, що Вашингтон і Тегеран ведуть переговори щодо завершення війни.

Як писав OBOZ.UA, віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав скорочення збагачення урану однією з ключових умов для укладення угоди з Іраном і завершення війни. Водночас Тегеран відмовляється поступатися в цьому питанні, називаючи право на збагачення урану своєю "червоною лінією".