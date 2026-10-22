США скорочують присутність військ і дипломатів на Близькому Сході: що відбувається

Військові США останнім часом скорочують присутність своїх військ на базах на Близькому Сході. Тим часом Державний департамент наказує про подальше скорочення персоналу в кількох дипломатичних представництвах у регіоні.

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Про це повідомило видання NBC News. Такі кроки відбуваються через постійні загрози в регіоні, зокрема з боку Ірану, а також на тлі того, як президент США Дональд Трамп розглядає нові воєнні дії в Ірані.

Що відомо

За словами джерел, таке скорочення присутності американських військ та дипломатичного персоналу на Близькому Сході схоже на те, що було вже на початку війни з Іраном у лютому. Зазначається, що ці кроки є відповіддю на постійні загрози в регіоні, зокрема з боку Ірану.

Скорочення американських військ у регіоні почало відбуватися після того, як високопосадовці американської армії представили Трампу варіанти ударів по Ірану.

Як зазначили особи, знайомі з цим питанням, серед військ, яких стосувалося таке переміщення, були ті, що розміщені на базах у Йорданії, а також на базах у Катарі та Кувейті.

У середу, 21 жовтня, глави місій кількох дипломатичних представництв США на Близькому Сході були повідомлені про те, що їхні представництва почнуть працювати зі скороченим штатом. Державний департамент оголосив, що посольство США в Саудівській Аравії зараз перебуває під "наказом про від'їзд". Це означає, що посольство працюватиме лише з персоналом у надзвичайних ситуаціях.

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"Підтримувані Іраном хусити дедалі частіше втягуються у бойові дії проти Саудівської Аравії, включаючи напади на цивільні аеропорти та іншу критично важливу інфраструктуру, що призводить до жертв серед цивільного населення та серйозних перебоїв у пересуванні транспорту", ​​– написав речник Державного департаменту Томмі Піготт.

Речник Центрального командування США Тімоті Гокінс зазначив, що вони регулярно переміщують військовослужбовців та ресурси США для оптимізації бойової готовності.

Американських військ у регіоні нині менше, ніж до війни з Іраном

Протягом місяців чисельність американських військ на базах у регіоні і так була меншою, ніж до початку війни з Іраном у лютому. Тоді Пентагон вивів більшість із них, щоб захистити їх від атак у відповідь Ірану.

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Джерела, обізнані в цьому питанні, повідомили, що деякі з цих переміщених військовослужбовців згодом повернулися на бази в регіоні, і їх можуть знову вивести зараз у межах нинішнього виведення військ. Зазначається, що США планують залишити невелику кількість людей на своїх базах, зокрема для протиповітряної оборони та безпеки, як це було після переміщення військ до початку війни. Головним при цьому є безпека персоналу.

"Безпека персоналу Департаменту та їхніх сімей залишається нашим головним пріоритетом, і ми продовжуватимемо вживати всіх необхідних заходів для їх захисту та підтримки", – написав Піготт у своєму дописі а соцмережі X.

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Війна з Іраном

Трамп намагається знайти спосіб припинити війну з Іраном, яка триває вже восьмий місяць. Він заявив, що війна може закінчитися після проміжних виборів 3 листопада, або шляхом застосування додаткових сил, або шляхом укладення угоди з Іраном шляхом переговорів. Пентагон заявив, що в регіоні перебуває понад 50 000 американських військових.

Також джерела зазначили, що остаточних рішень поки що не ухвалено, хоча Трамп заявив, що США не розпочинатимуть нову операцію в Ірані до проміжних виборів.

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