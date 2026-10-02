США розгорнули додаткові Patriot у Саудівській Аравії та Катарі: в Axios розкрили подробиці

США перекинули дві додаткові батареї Patriot до Саудівської Аравії та Катару, щоб посилили протиповітряну оборону. Комплекси мають захищати ключові нафтогазові об’єкти країн на випадок відновлення масштабних бойових дій проти Ірану.

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Про це повідомляє Axios з посиланням на анонімні джерела. Таким чином Вашингтон прагне запевнити Ер-Ріяд і Доху, що їхня критична енергетична інфраструктура буде захищена.

США захищають енергетичну інфраструктуру союзників

На початку серпня, коли адміністрація президента США Дональда Трампа розглядала масштабну військову операцію проти Ірану з можливими ударами по його енергетичній інфраструктурі, Саудівська Аравія та Катар закликали главу Білого дому не робити цього. Керівництво обох країн побоювалося, що у відповідь Тегеран може атакувати їхні нафтові та газові об’єкти.

Американські посадовці зазначали, що позиція Ер-Ріяда та Дохи стала одним з факторів, які вплинули на рішення Трампа відмовитися від масштабної операції та зосередитися на економічному тиску на Іран.

Попри це, Вашингтон уже почав посилювати захист енергетичної інфраструктури союзників. Минулого місяця США перекинули до Саудівської Аравії додаткову батарею Patriot для охорони важливого нафтового об’єкта, а ще один комплекс направили до Катару для захисту газовидобувної інфраструктури.

США готуються до можливого загострення з Іраном

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У разі відновлення масштабних бойових дій США потребуватимуть дозволу Саудівської Аравії на використання її повітряного простору. За оцінками американської сторони, Ер-Ріяд може відмовитися від такого кроку, якщо не матиме достатніх гарантій захисту власної нафтової інфраструктури.

Для посилення американської присутності на Близькому Сході військові США перекидають туди батареї Patriot і ракети-перехоплювачі з інших регіональних командувань. Таке переміщення ресурсів викликає побоювання щодо рівня готовності американських сил в інших регіонах.

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Крім того, Сполучені Штати направляють на Близький Схід додаткові військові кораблі.

Нагадаємо, раніше Трамп допустив посилення американських бомбардувань Ірану після проміжних виборів, наголосивши, що США має достатньо зброї. Проте не уточнив, про які саме можливі військові дії йдеться.

Як писав OBOZ.UA, переговори між США та Іраном за посередництва Катару не дали помітного результату, оскільки сторони наразі не готові йти на поступки. Головні розбіжності стосуються послаблення американських обмежень і вимог Вашингтона щодо іранської ядерної програми.