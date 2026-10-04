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США розглядають можливість виведення своїх військових із Європи: Гегсет озвучив плани

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read3 хв
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США розглядають можливість виведення своїх військових із Європи: Гегсет озвучив плани
Піт Гегсет. Джерело: Alex Wong / Getty Images

США можуть передислокувати частину військовослужбовців із Європи до Західної півкулі на тлі розширення американської кампанії проти наркокартелів. Також можливе повернення частини військ додому – на нову велику військову базу, яку Вашингтон планує побудувати.

Наразі США вже розширюють військову діяльність у Центральній та Південній Америці у співпраці з Еквадором, Гондурасом, Гватемалою та Панамою. Про це міністр оборони США Піт Гегсетзаявив в інтервʼю виданню The Hill.

"Ми, безумовно, розширюємо нашу присутність і діяльність у Центральній та Південній Америці разом із партнерами", – сказав Гегсет.

Нові партнерства відкривають для Сполучених Штатів "цілий новий набір економічних та військових можливостей". Окремо міністр згадав про рішення президента США щодо Венесуели, яке, за його словами, також сприяло розширенню можливостей Вашингтона в регіоні.

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Водночас США проводять піврічний перегляд своєї військової присутності в Європі. Його мета – визначити, яку частину завдань із конвенційної оборони можуть перебрати на себе європейські члени НАТО. Завершити цей процес планують у грудні.

Гегсет пояснив, що нова стратегія національної безпеки США передбачає більший розподіл оборонного навантаження між союзниками в Європі.

"І в міру того, як ми це робимо…Частина цих сил і засобів переміститься в інші місця – або назад додому, на велику, гарну базу, яку ми збираємося побудувати і про яку оголосили кілька днів тому, або ж змінить диспозицію в Західній півкулі", – заявив глава Пентагону.

Від осені 2025 року Пентагон активізував військові операції проти організацій, які США пов’язують із наркотрафіком у Латинській Америці. Наразі Сполучені Штати не мають великої військової бази в Південній Америці.

З 2 вересня 2025 року американські військові здійснили щонайменше 70 ударів по човнах, які підозрювали у перевезенні наркотиків у Карибському морі та східній частині Тихого океану. Внаслідок цих операцій загинули 234 людини, яких США називають "наркотерористами".

Останніми тижнями американські військові зосередилися на перехопленні великих рибальських суден біля узбережжя Еквадору. Такі судна використовуються як "плавучі заправки" для інших човнів. Після евакуації екіпажу американські військові підривають судна.

Крім того, минулого тижня близько 50 американських військових та співробітників правоохоронних органів брали участь у наземних рейдах проти ймовірних наркоторговців в Еквадорі.

Нещодавно, Сполучені Штати знищили вже друге судно, що перевозило наркотики з Венесуели. Подія сталася в Карибському басейні, загинули троє людей. Про це повідомив президент США Дональд Трамп, підкресливши, що операція була санкціонована його особистим наказом.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, південне командування Збройних сил США, відповідальне за регіон Латинської Америки та Карибського басейну, оголосило про створення на базі другого експедиційного сполучення морської піхоти II MEF спеціальної оперативної групи для боротьби з наркотрафіком. Причому діяльність групи буде проходити у "всій Західній півкулі".

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