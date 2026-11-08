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США прагнуть обмежити імпорт зброї Іраном через сухопутні кордони та Каспійське море – Reuters

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
54
США прагнуть обмежити імпорт зброї Іраном через сухопутні кордони та Каспійське море – Reuters
США намагаються блокувати Іран. Джерело: CENTCOM

Військові США заявили про створення нової оперативного угруповання Iron Gate (з англійської "Залізні Брами", – OBOZ.UA), покликаного сприяти припиненню поставок в Іран сучасної зброї та інших матеріалів, що підпадають під санкції. Вважається, що угруповання блокуватиме "сухопутні кордони" та "морські шляхи у Каспійському морі".

Командування угрупованням буде проводитись зі штабу в Тампі, штат Флорида у США, зазначили в Центральному командуванні. В Reuters уточнили, що керувати новим штабом в Тампі будуть 20 вищих офіцерів CENTCOM.

Що кажуть військові

В CENTCOM стверджують, що оперативна група Iron Gate координуватиме свої дії з Міністерством фінансів, Державним департаментом і Міністерством юстиції, а також розвідувальним співтовариством.

США прагнуть обмежити імпорт зброї Іраном через сухопутні кордони та Каспійське море – Reuters

Повідомлення CENTCOM. Джерело: скриншот

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"Зміцнення співпраці CENTCOM з міжвідомчими партнерами США ще більше обмежить здатність Ірану фінансувати тероризм, відновлювати збройові заводи та поповнювати свої збройні сили", – заявив командувач CENTCOM, адмірал Бред Купер.

За його словами, першочерговим завданням групи є припинення дії коридорів, через які Іран отримує з інших країн зброю та підсанкційні товари, у тому числі технології подвійного призначення. Окремим завданням є "перекриття незаконних джерел доходу" іранського режиму.

За оцінками CENTCOM, морська блокада не дозволила Ірану експортувати сиру нафту на суму понад 25 мільярдів доларів.

Проте Іран "продемонстрував стійкість і втішився результатами проміжних виборів у США, які завдали удару по Республіканській партії" президента США Дональда Трампа, зазначають в Reuters.

Шляхи постачання

США прагнуть обмежити імпорт зброї Іраном через сухопутні кордони та Каспійське море – Reuters

Повідомлення CENTCOM. Джерело: CENTCOM

Агенція провела розслідування, яке показало, що Іран створив таємну мережу військових відомств для імпорту обладнання, вибухових речовин та інших військових вантажів, "обходячи як морську блокаду США, так і західні санкції". Загалом, починаючи з січня 2025 року, через цю мережу пройшли товари на суму у два мільярди доларів.

За даними Reuters, переважно військові вантажі надходили до Ірану з Росії суднами через Каспійське море, сухопутними шляхами із Центральної Азії (на вантажівках; знов таки через російські республіки), та повітряними шляхами із Китаю та РФ.

США та Іран

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше американський президент виключив, що США можуть застосувати ядерну зброю на Близькому Сході. Водночас він заявив про готовність керівництва країни діяти виключно в інтересах національної безпеки під час оцінювання конфлікту з Іраном.

Також американський лідер не виключив можливості розширення масштабу військових операцій проти Тегерана. За його словами, Вашингтон діятиме залежно від розвитку ситуації.

Своєю чергою режим Ірану оголосив про зняття власних обмежень на дальність застосування ракетної зброї. У Корпусі вартових ісламської революції пояснили це необхідністю вести "асиметричну війну" і, відповідно, завдавати ударів ворогу "там, де він цього не очікує".

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