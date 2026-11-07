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США пообіцяли 20 млн дол. за інформацію про ядерну програму Ірану

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
51
США пообіцяли 20 млн дол. за інформацію про ядерну програму Ірану
За інформацію про ядерну програму Ірну у США готові платити

У США пообіцяли винагороду за інформацію щодо ядерної програми Ірану. За дані про ядерні об'єкти та обладнання, іранських ядерників та персонал, а також щодо переміщення всього зазначеного можна отримати до 20 млн. доларів.

Інформатору також допоможуть переїхати у безпечне місце у разі потреби. Про нагороду інформацію оприлюднено на офіційній сторінці проєкту Держдепу "Винагорода з допомогу правосуддю"

У США оголосили про винагороду за інформацію про іранську ядерну програму

За інформацію щодо іранської ядерної програми у США готові платити мільйони доларів.

"Програма "Винагорода за допомогу правосуддю" пропонує винагороду до 20 мільйонів доларів та можливе переміщення (інформатора. – Ред.) за інформацію про ядерну програму Ірану, включаючи її об'єкти, обладнання та пов'язаний з ними персонал, наприклад, представників наукової спільноти, або переміщення будь-чого з перерахованого вище", – зазначено в офіційному повідомленні.

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Станом на 2025 рік у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявляли, що Іран збагачує уран до 60% чистоти. Звідти зовсім мало залишилося би до збагачення до 90%, потрібних для створення ядерної зброї.

"Іран є єдиною державою, яка не має ядерної зброї та виробляє уран з таким високим рівнем збагачення. Експерти оцінюють, що цієї кількості, за умови подальшого збагачення, може бути достатньо для створення кількох одиниць ядерної зброї", – констатували у США.

При цьому іранський режим не виконує взятих на себе зобов'язань перед МАГАТЕ. Тож нині Агентство втратило "безперервність знань" щодо виробництва та запасів ключових компонентів Іраном, таких як центрифуги.

"Винагорода за допомогу правосуддю" (англ. Rewards for Justice, RFJ) – це офіційна програма Державного департаменту США, яка збирає розвідувальні дані задля захисту національної безпеки Сполучених Штатів та їхніх союзників.

США пообіцяли 20 млн дол. за інформацію про ядерну програму Ірану

Скриншот повідомлення

Програму було створено відповідно до Закону США про боротьбу з міжнародним тероризмом 1984 року. Адмініструванням ініціативи займається Служба дипломатичної безпеки (Bureau of Diplomatic Security). За час існування програми було виплачено понад 250 мільйонів доларів більш ніж 125 інформаторам, чиї дані допомогли запобігти терактам або притягнути злочинців до відповідальності.

США пообіцяли 20 млн дол. за інформацію про ядерну програму Ірану

Пропозиція США  перською

США пообіцяли 20 млн дол. за інформацію про ядерну програму Ірану

Пропозиція США англійською

Як повідомляв OBOZ.UA, Іран попросив у Росії системи ППО.

Про деталі співпраці двох диктатур писали медіа.

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