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США направлять морських піхотинців до Балтійського моря: що відбувається

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read2 хв
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США направлять морських піхотинців до Балтійського моря: що відбувається
Морські піхотинці під час операції "Балтійський вартовий" на півдні Фінляндії, 1 березня 2025 року
Джерело: war.gov

США направлять групу морських піхотинців, яка зараз перебуває в Європі, до Балтійського моря для участі в операції НАТО "Балтійський вартівник". Військовослужбовці працюватимуть разом з фінською береговою бригадою та займатимуться спостереженням і тактичною розвідкою.

Їхнє завдання полягатиме у посиленні контролю за морською обстановкою та захисті критично важливої підводної інфраструктури регіону. Про це повідомили на сайті Пентагону.

США долучилися до посилення морської безпеки

Близько 40 американських морських піхотинців із 2-го розвідувального батальйону 2-ї дивізії морської піхоти разом з фінською береговою бригадою виконуватимуть завдання зі спостереження та тактичної розвідки, щоб посилити контроль за ситуацією в Балтійському морі й захистити критично важливу підводну інфраструктуру.

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"Балтійський вартівник" є спільною оборонною ініціативою НАТО, яку очолюють європейські союзники під керівництвом Об’єднаного командування союзних військ у Брунссумі та Морського командування союзних військ. США в межах цієї діяльності надають спеціалізовані можливості для посилення регіональної морської безпеки.

За словами командувача силами морської піхоти США в Європі та Африці генерал-майора Деніела Шиплі, участь американських військових демонструє гнучкість Корпусу морської піхоти та його здатність швидко залучати спеціалізовані підрозділи для підтримки союзників.

"Співпраця пліч-о-пліч з нашими фінськими союзниками зміцнює нашу колективну готовність, гарантуючи, що ми можемо безперебійно діяти як згуртована, смертоносна команда для стримування гібридних загроз у Балтійському узбережжі", – пояснив він.

Під час ротації американські розвідники використовуватимуть малі безпілотники та прибережні датчики для збору даних і доповнення спільної оперативної картини НАТО. Їхнє залучення має посилити моніторинг Балтійського моря та сприяти захисту важливої морської інфраструктури.

Загалом операція покликана зміцнити готовність союзників і здатність реагувати на загрози регіональній безпеці.

Як писав OBOZ.UA, з 21 вересня НАТО проводить масштабні навчання "Strike Warrior", під час яких військові відпрацьовують дії у разі можливого нападу Росії. У Північному морі союзники тренуються діяти в умовах високої інтенсивності бойових дій, зокрема відбивати повітряні атаки та проводити десантні операції.

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