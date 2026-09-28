Потужний шторм накрив північний схід США цими вихідними, залишивши десятки тисяч споживачів без електрики та спричинивши серйозні перебої в авіасполученні. Унаслідок падіння дерев загинула одна людина, ще четверо, серед них діти, дістали травми.

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Про наслідки негоди повідомляє CNN. Видання зазначає, що шторм приніс сильний дощ, пориви вітру та великі хвилі, а його вплив у деяких районах тривав щонайменше до понеділка.

Губернаторка Нью-Джерсі Мікі Шерріл заявила, що штат ще не вийшов із зони небезпеки. За її словами, нові підтоплення можливі в неділю та в понеділок.

Через повінь десятки людей були змушені залишити свої будинки. Ще десятки людей рятувальники витягли з автомобілів і з підтоплених доріг. Влада закликала жителів не виїжджати на дороги, поки вода не відступить.

У штаті залишаються закритими 15 ділянок доріг. У деяких прибережних містах зафіксували до трьох дюймів опадів, а в Бріґантіні та Атлантик-Сіті шторм пошкодив дюни.

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Перебої з авіарейсами

Негода також серйозно вплинула на авіасполучення. По всій території США за день зафіксували понад 2 тисячі затримок рейсів і 330 скасувань.

Найбільше проблем виникло в бостонському аеропорту Логан. Станом на ранок неділі там скасували щонайменше 127 рейсів і затримали ще 65.

Перебої також торкнулися аеропортів Нантакет і Мартас-Віньярд у штаті Массачусетс. American, United, Delta, Southwest та JetBlue скасували плату за зміну квитків на окремі аеропорти північного сходу США через прогнозовану негоду.

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Найбільше постраждало узбережжя

Центр шторму перебував приблизно за 50 миль (80 км) на південь від південного узбережжя Лонг-Айленда. Смуги помірного дощу охопили території від Массачусетсу до південного Нью-Джерсі та Середньоатлантичних штатів.

У деяких районах Массачусетсу вже випало від 2 до 4 дюймів дощу. У східній частині Лонг-Айленда та Нью-Джерсі зафіксували від 1 до 3 дюймів опадів.

У Нью-Джерсі та Середньоатлантичних штатах дощі можуть періодично посилюватися до понеділка. У Массачусетсі та південній частині Нової Англії негода може затриматися до ранку вівторка.

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Пориви вітру на півдні Нової Англії та в Нью-Джерсі сягали 40–50 миль на годину. Прибережні райони потерпали від підтоплень під час припливу, а в Атлантик-Сіті рівень води в суботу піднявся до найвищої позначки від часу урагану Сенді.

У Північній Кароліні через негоду запустили екстрене поромне сполучення між материковою частиною штату та островом Хаттерас. Мешканці острова опинилися фактично заблокованими через наслідки шторму.

На частині узбережжя Массачусетсу також спостерігали сильні хвилі та морську піну. У місті Халл потужний північно-східний вітер під час припливу штовхав воду до узбережжя.

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За даними CNN, до вечора умови мають поступово покращуватися, оскільки шторм слабшатиме. Водночас у прибережних районах ризик підтоплень зберігатиметься.

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