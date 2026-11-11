США хочуть, щоб Україна вийшла з Донбасу для завершення війни, – Зеленський

Сполучені Штати продовжують вважати, що для завершення війни Україна має вийти з Донбасу. Тому американська сторона шукає різні варіанти розв'язання територіального питання та регулярно порушує його на переговорах. Але обговорювати це питання потрібно лише на рівні лідерів.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Дубліні 12 листопада. За його словами, американські представники часто порушують питання Донбасу.

США фокусують увагу на Донбасі

Зеленський зазначив, що американська сторона регулярно повертається до питання Донбасу під час обговорення можливих умов завершення війни.

"Американська сторона дуже часто підіймає тему Донбасу, частини нашої української землі. Вони фокусують свою увагу на цьому. Вони думають, що щоб зупинити цю війну, ми маємо піти з нашої території. Це неможливо. З нами неможливо говорити таким чином, коли йдеться про незалежність нашої країни", – заявив президент.

За його словами, американські представники намагаються знайти різні модифікації такого підходу. Водночас Зеленський не став розкривати подробиці можливих пропозицій, зазначивши, що для обговорення всіх варіантів знадобилося б багато часу.

Багато залежить від тиску США на Росію

Президент наголосив, що подальший перебіг переговорів значною мірою залежить від позиції Вашингтона та того, наскільки Сполучені Штати готові тиснути на Москву для припинення війни.

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"Але в будь-якому разі багато що залежить від американської сторони: чинити тиск на росіян або ні. Залежить від формату їхнього діалогу з росіянами", – сказав Зеленський.

Потрібна розмова на рівні лідерів

За словами Зеленського, такі чутливі питання як територіальне потрібно не лише обговорювати, а й вирішувати. Але робити це потрібно лише на рівні лідерів.

"Але для цього нам потрібні позитивні сигнали від американської сторони і підтримка так само з боку російської сторони – їхньої участі".

Як повідомляв OBOZ.UA, на переговорах в Абу-Дабі Україна відкинула нову пропозицію США щодо територіального врегулювання війни, яка передбачала фактичне закріплення контролю Росії над усією лінією фронту на Донбасі. Представники Києва наголосили, що не погоджувалися на жодні територіальні поступки Москві.

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