США та РФ раптово знайшли спільну мову щодо несподіваного питання – угоди, яка має регулювати застосування летальної зброї на основі штучного інтелекту. Точніше кажучи, щодо виключення з такої угоди найпринциповіших пунктів.

Відео дня

Нещодавно у Швейцарії зібралися сотні дипломатів із різних країн світу, намагаючись виробити на майданчику ООН підходи до можливого регулювання автономної зброї. В останній день цих переговорів американські та російські дипломати методично вносили зміни до документа, виключивши цілу низку положень, пише WP.

Американська та російська делегації вилучили формулювання, що вимагали, щоб такі системи працювали "передбачувано" та "надійно", а також виключили пункт, який зобов’язував враховувати етичні міркування під час застосування зброї зі штучним інтелектом. Також вони домоглися вилучення положення, згідно з яким людина мала перевіряти цілі, визначені ШІ, перш ніж по них буде завдано удару.

Вашингтон і Москва залучили приблизно по десять юристів з кожної сторони, що майже вдвічі більше, ніж у інших делегацій. Зміни вносилися настільки стрімко, що представники невеликих делегацій буквально не встигали за тим, що відбувалося.

Насправді це одна з найпринциповіших дискусій сучасності. Примітно, що США та РФ почали "збивати" найважливіші пункти можливої угоди тоді, коли камери ООН були вимкнені, а представників громадянського суспільства попросили покинути приміщення. Як мінімум, ця дискусія вимагає відкритості та публічності. Озброєння на основі штучного інтелекту разом із розвитком дронових технологій – це фундаментально нова реальність, про яку суспільство має знати все.

РЕКЛАМА

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...