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США "евакуювали" усі бомбардувальники з британської авіабази після невдалого теракту – медіа

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Time to read2 хв
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США "евакуювали" усі бомбардувальники з британської авіабази після невдалого теракту – медіа
Важкий бомбардувальник Rockwell B1 Lancer злітає з авіабази RAF Fairford у Ферфорді (Велика Британія), 4 жовтня 2026 року. Джерело: David Bown / Getty Images

Сполучені Штати повернули свої далекобійні бомбардувальники на американські бази після того, як невідомі здійснили спробу теракту на британській авіабазі "Ферфорд" 27 вересня. Попередньо, літаків ВПС США там не залишилося.

Про це 4 жовтня заявило видання CNN, посилаючись на неназваного американського чиновника. Джерело, знайоме із ситуацією, назвало загрозу військовому об'єкту "реальним інцидентом".

"Тепер ми можемо визнати, що всі американські бомбардувальники, які були розгорнуті на авіабазі "Ферфорд", перебазовані на свої бази в Сполучених Штатах", – сказав чиновник.

За словами співрозмовника, незвично, що американські військові повертають літаки у США замість того, щоб розгорнути їх на іншій базі союзників у регіоні.

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Відомо, що авіаційна база Королівських ВПС поблизу міста Ферфорд на південному заході Англії використовувалася для розгортання американських B-1, що брали участь у війні проти Ірану. Цей об'єкт є оперативним місцем Глобального ударного командування США, яке відповідає за управління далекобійними повітряними атаками.

США ''евакуювали'' усі бомбардувальники з британської авіабази після невдалого теракту – медіа

Летовище "Ферфорд" на карті. Джерело: Скриншот Google Maps

Що передувало

Британська поліція у ніч проти 27 вересня заарештувала п'ятьох чоловіків поблизу авіабази, котрі, імовірно, готували диверсію. Підозрюваних ідентифікували як громадян Великої Британії віком від 23 до 25 років і швидко випустили під заставу, причому правоохоронці підтвердили, що у трьох фургонах на місці події вибухівки знайдено не було.

Звільнення фігурантів із-під арешту викликало критику з боку президента Дональда Трампа. "Я б цього не зробив", – заявив він.

Пізніше було заарештовано 25-річного чоловіка з подвійним британсько-іранським громадянством, якого підозрюють у причетності до ймовірної змови.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Енді Бернем на минулому тижні заявив про наявність "вагомих ознак" причетності Ісламської Республіки до інциденту. "Ми скажемо більше з часом, але можемо підтвердити нашу переконаність у тому, що Іран зіграв певну роль", – сказав він 30 вересня.

Як писав OBOZ.UA, держсек США Марко Рубіо визнав, що до підготовки теракту, який вдалося зірвати поблизу американської авіаційної бази у Великій Британії, "явно причетний іноземний суб'єкт". Це серйозний інцидент, і будь-які загрози державним інтересам США "матимуть наслідки", попередив очільник американського зовнішньополітичного відомства.

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