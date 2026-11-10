США евакуювали літаки з британської авіабази через загрозу з боку Ірану – The Telegraph

Сполучені Штати перемістили свої літаки з британської авіабази RAF Mildenhall після погроз з боку Ірану. Два американські літаки-заправники, які базувалися на об'єкті, рано вранці в понеділок приземлилися в Німеччині.

Відео дня

Іншу авіаційну техніку США також перекинули до інших місць. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на Wall Street Journal.

Чому США перемістили літаки з британської бази

За даними Wall Street Journal, рішення про переміщення американської авіації ухвалили після погроз з боку Ірану. Водночас наразі невідомо, чи йшлося про загальну загрозу, чи про конкретні наміри щодо авіабази або інших військових об'єктів.

Точний характер проблеми безпеки залишався предметом обговорення серед американських чиновників, повідомляє видання з посиланням на джерела, обізнані із ситуацією.

Представник ВПС США відмовився розкривати подробиці переміщення техніки. Водночас у коментарі Wall Street Journal він зазначив, що американські літаки переміщуються між пунктами базування з різних причин.

Білий дім перенаправив запит журналістів щодо ситуації до Пентагона. Представник Міністерства оборони США заявив, що відомство зазвичай не коментує діяльність інших країн, а переміщення літаків та іншої техніки відбувається регулярно відповідно до оперативних потреб.

Попередній інцидент на авіабазі RAF Fairford

Повідомлення про переміщення американських літаків з'явилися менш ніж через два місяці після іншого інциденту на британській авіабазі RAF Fairford, який, імовірно, був пов'язаний з Іраном.

РЕКЛАМА

У вересні поблизу цього військового об'єкта на південному заході Англії заарештували п'ятьох британців. Невдовзі після цього США вивели з бази свої бомбардувальники B-1 з міркувань безпеки.

На той час у Пентагоні заявили, що всі бомбардувальники, які перебували на RAF Fairford, повернулися до Сполучених Штатів. Американські військові використовували цю базу для завдання ударів по Ірану.

Поліція боротьби з тероризмом розслідує, чи стояв Іран за ймовірною змовою з метою нападу на авіабазу 27 вересня.

Головні історії дня

Що відомо про авіабазу RAF Mildenhall

Авіабаза RAF Mildenhall у графстві Саффолк переважно використовується Військово-повітряними силами США. Вона є місцем базування єдиного в Європі постійного американського підрозділу дозаправки літаків у повітрі.

Базу також використовують американські чиновники, зокрема президенти США, які прибувають до Великої Британії літаком.

У липні 2026 року Дональд Трамп приземлився в Мілденхоллі, щоб пересісти на інший літак під час повернення додому із саміту НАТО в Туреччині.

РЕКЛАМА

У 2021 році на цій авіабазі приземлилися Джо Байден та його дружина Джилл. Вони прибули на борту президентського літака Air Force One перед зустріччю з королевою Єлизаветою II.

Як повідомляв OBOZ.UA, режим Ірану оголосив про зняття власних обмежень на дальність застосування ракетної зброї. У так званому Корпусі вартових ісламської революції пояснили це необхідністю вести "асиметричну війну" і, відповідно, завдавати ударів ворогу "там, де він цього не очікує".