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США адаптували ракету AIM-174B для доставки 155-мм "гібридів" Vektrex: що відомо про розробку. Фото і відео

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
561
США адаптували ракету AIM-174B для доставки 155-мм "гібридів" Vektrex: що відомо про розробку. Фото і відео
Модифікована ракета AIM-174B Gunslinger із сімома боєприпасами Vektrex. Джерело: General Atomics

Американська компанія General Atomics представила нову концепцію застосування високоточних боєприпасів Vektrex, які також відомі під назвою LRMP. Їх пропонують розміщувати всередині авіаційної ракети AIM-174B Gunslinger, щоб доставляти боєприпаси на значну відстань і запускати їх безпосередньо в повітрі.

Про це повідомляє Naval News, яке звернуло увагу на концептуальне зображення, представлене під час виставки Euronaval 2026. На ньому вперше показали варіант застосування Vektrex із борту багатоцільового винищувача F/A-18E/F Super Hornet.

Як працюватиме нова система запуску Vektrex

Зображена концепція передбачає використання модифікованої ракети AIM-174B Gunslinger. Вона є авіаційною версією зенітної ракети SM-6, яку адаптували для запуску з літаків.

У запропонованій конфігурації ракета фактично перетворюється на своєрідний транспортний контейнер для високоточних боєприпасів. Замість штатної бойової частини та радіолокаційної головки самонаведення всередині AIM-174B планують розмістити одразу сім Vektrex.

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США адаптували ракету AIM-174B для доставки 155-мм ''гібридів'' Vektrex: що відомо про розробку. Фото і відео

Політ групи боєприпасів Vektrex (LRMP). Джерело: General Atomics

Для цього конструкцію ракети довелося суттєво змінити. Водночас подробиці щодо характеристик, принципу роботи та можливостей такого варіанту застосування поки не розкриваються.

За попередніми оцінками, звичайна AIM-174B має дальність ураження понад 400 км. Не виключено, що версія з боєприпасами Vektrex може бути легшою, що потенційно збільшить дальність її польоту.

США адаптували ракету AIM-174B для доставки 155-мм ''гібридів'' Vektrex: що відомо про розробку. Фото і відео

Винищувач F/A-18 з SM-6, вона ж AIM-174. Джерело: Instagram/aeros808

Самі ж Vektrex, за наявними оцінками, здатні уражати цілі на відстані до 200 км за умови запуску зі 155-мм гармати з довжиною ствола 52 калібри. Таким чином, поєднання цих боєприпасів з AIM-174B теоретично може забезпечити загальну дальність ураження понад 600 км. Однак це лише попередня оцінка, а не підтверджена характеристика нової системи.

США адаптували ракету AIM-174B для доставки 155-мм ''гібридів'' Vektrex: що відомо про розробку. Фото і відео

Модифікована ракета AIM-174B Gunslinger із сімома боєприпасами Vektrex (LRMP). Джерело: General Atomics

Які ще способи запуску передбачені для Vektrex

Варіант із ракетою AIM-174B – не єдиний спосіб застосування цих боєприпасів. Vektrex також можна запускати безпосередньо зі звичайних 155-мм артилерійських систем, а ще компанія розглядає їх інтеграцію з ракетами ER-GMLRS та PrSM для реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Щодо характеристик самого Vektrex, то вони поки залишаються переважно нерозкритими. General Atomics заявляє, що боєприпас здатний уражати рухомі цілі, має відносно низьку вартість і модульне корисне навантаження. Також він може працювати в умовах відсутності сигналу GPS.

Перші випробування Vektrex відбулися ще у 2025 році.

США адаптували ракету AIM-174B для доставки 155-мм ''гібридів'' Vektrex: що відомо про розробку. Фото і відео

Способи запуску та етапи польоту боєприпасу Vektrex. Джерело: General Atomics

Нагадаємо, американська компанія Northrop Grumman випробувала високоточну ракету Jackal, оснащену системами штучного інтелекту. Вона здатна самостійно виявляти цілі, розвивати швидкість понад 300 миль на годину і працювати навіть за умов блокування або відсутності сигналу GPS.

Як писав OBOZ.UA, у Північній Кореї провелии серію випробувань нового типу озброєння, зокрема балістичних та крилатих ракет, які керуються штучними інтелектом. Обидва типи ракет здатні нести ядерну зброю.

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