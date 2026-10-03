Спроба теракту у літаку Дубай – Тель-Авів: спливли нові деталі про пілота, який влаштував напад із сокирою

Другий пілот літака авіакомпанії Flydubai, який прямував із Дубая до Тель-Авіва, намагався здійснити терористичний акт під час польоту. Він атакував капітана повітряного судна сокирою та намагався захопити штурвал.

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Про це повідомляє CNN. Підозрюваним є громадянин Оману Хамам аль-Хамамі, якого раніше усунули від льотної підготовки через занепокоєння щодо його радикальних поглядів.

Пілота раніше відсторонили через радикальні погляди

Аль-Хамамі – громадянин Оману, який народився в Об'єднаних Арабських Еміратах у сім'ї оманця та сирійки. Він провів кілька років життя в ОАЕ. Минулого року його відсторонили від польотів у національній авіакомпанії Oman Air через занепокоєння щодо його радикальних поглядів і перевели на цивільну посаду.

Профіль у LinkedIn із його ім'ям свідчить, що чоловік сім років працював в Oman Air, звідки пішов у лютому 2025 року. У червні того ж року він приєднався до Royal Air Maroc, а в січні 2026-го залишив цю компанію. Один зі співрозмовників CNN підтвердив, що цей профіль належав пілоту Flydubai. Згодом сторінку видалили.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявляв, що підозрюваний, ймовірно, пройшов "ісламістську радикальну індоктринацію".

У соцмережах знайшли підозрілі публікації

Журналісти CNN також проаналізували видалений акаунт аль-Хамамі у Twitter. За даними видання, чоловік був глибоко релігійним і публікував мізогінні дописи.

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Зокрема, у публікаціях він розповідав про пошуки дружини та писав, що хотів, аби вона носила нікаб і після одруження припинила працювати. В інших дописах аль-Хамамі критикував спільну роботу чоловіків і жінок, стверджуючи, що таке середовище негативно впливає на жінок.

CNN також виявив два дописи, які з'явилися в LinkedIn після інциденту. В одному з них були відео, зняті в кабінах пілотів Boeing 737 Max, а також кадри літаків ізраїльських авіакомпаній El Al та Arkia.

Наприкінці одного з відео були зображення Аймана аз-Завахірі, який очолював "Аль-Каїду" після смерті Усами бен Ладена, а також Хумама Халіла Абу-Мулаля аль-Балаві, який у 2009 році здійснив смертельний напад, під час якого загинули дев'ять людей, зокрема семеро співробітників і підрядників ЦРУ.

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Другий допис містив згенероване штучним інтелектом зображення трьох найсвятіших для мусульман місць – у Мецці, Медині та Єрусалимі. На тлі зображення звучав вірш про неприйняття приниження, відсутність страху перед смертю та захист власної гідності.

Аль-Хамамі навчався в Buckinghamshire New University в Англії. Джерело CNN в університеті підтвердило, що чоловік із таким ім'ям пройшов трирічний дистанційний курс і здобув ступінь з управління авіацією у 2023 році.

Такі самі два відео приблизно в той самий час з'явилися в Instagram-акаунті з таким самим ім'ям і фотографіями. Згодом сторінку також видалили.

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Майже 3000 видалених дописів, опублікованих у 2021–2022 роках, CNN проаналізував і класифікував за допомогою моделі семантичного пошуку на основі штучного інтелекту.

Розслідують можливі зв'язки з тероризмом

Після інциденту виникли питання щодо того, як громадянин Оману опинився у складі екіпажу рейсу до Тель-Авіва попри суворі заходи авіаційної безпеки Ізраїлю.

Кілька ізраїльських відомств (Шин-Бет, Моссад, військові та Мінтранс) розслідують обставини призначення пілота. Після атаки літак екстрено перенаправили до Саудівської Аравії, де нападника й затримали. За словами Нетаньяху, президент ОАЕ погодився на участь ізраїльських фахівців у допитах та розслідуванні.

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Генеральний прокурор ОАЕ Хамад Сейф Аль-Шамсі підтвердив, що за фактом спроби теракту тривають технічні експертизи фізичних та цифрових доказів.

Нагадаємо, літак Flydubai, що прямував із Дубая до Тель-Авіва, подав сигнал про можливе викрадення та змінив курс у бік Саудівської Аравії. Згодом з'ясувалося, що причиною інциденту стала бійка між пілотами на борту.

Ізраїльські спецслужби припускають, що другий пілот Flydubai міг планувати врізати літак у хмарочос у Тель-Авіві. За даними The Telegraph, три джерела заявили, що він намагався захопити керування лайнером, що могло нагадувати сценарій терактів 11 вересня.

Як писав OBOZ.UA, пасажири та члени екіпажу допомогли зупинити нападника на борту Flydubai. Один із пасажирів, Янів Хаюн, витягнув його з кабіни пілотів, після чого разом з іншими людьми утримував зловмисника до посадки літака в Саудівській Аравії.