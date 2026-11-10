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"Спостерігаємо позитивну динаміку": Трамп назвав малоймовірним поновлення бойових дій проти Ірану

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read1 хв
21
"Спостерігаємо позитивну динаміку": Трамп назвав малоймовірним поновлення бойових дій проти Ірану
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає "досить малоймовірним" поновлення бойових дій у війні з Іраном. Водночас американські війська на Близькому Сході залишаються готовими до бою.

Про це Трамп написав у своїй соцмержі Truth Social 9 листопада. Ситуацію довкола Ірану він обговорив із премʼєр-міністром Катару шейхом Мохаммедом бін Абдулрахманом бін Ясімом Аль Тані.

За словами американського президента, Катар, Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн, Кувейт та інші країни виступають за продовження "найбільшої в історії морської блокади" та нової операції "Залізні ворота", яка полягає в блокуванні каналів постачання зброї, технологій подвійного призначення, санкційних товарів та незаконних фінансових потоків до Ірану.

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Також усі ці держави погодилися, що Іран не може мати ядерної зброї, і це питання не підлягає обговоренню.

"У разі будь-яких змін у розвитку подій на Близькому Сході Сполучені Штати Америки "готові до бою" і готові до дій. На даний момент, однак, це видається досить малоймовірним. Ізраїль та весь Близький Схід захищені від іранської небезпеки та загроз. Ми спостерігаємо позитивну динаміку, спрямовану на завершення цього конфлікту, і забезпечимо постійний захист інтересів Америки. Після завершення цієї військової операції американський народ і весь світ стануть набагато безпечнішими та захищенішими", – написав Трамп. 

''Спостерігаємо позитивну динаміку'': Трамп назвав малоймовірним поновлення бойових дій проти Ірану

Скриншот допису Дональда Трампа в Truth Social

Раніше він уже говорив, що Сполученим Штатам навряд чи доведеться відновлювати бойові дії проти Ірану, якщо Тегеран погодиться на жорстку угоду щодо своєї ядерної програми та відкриття Ормузької протоки. Водночас американський президент попередив, що Вашингтон має сили та визначені цілі для нових ударів, якщо переговори не дадуть результату.

Як повідомляв OBOZ.UA, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі висунув Сполученим Штатам ультиматум, заявивши, що Вашингтон має два варіанти: погодитися на вимоги Тегерана або зіткнутися з військовою відповіддю. Він також пригрозив американській стороні "пеклом", заявивши, що іранські військові готові до бойових дій.

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