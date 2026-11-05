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Спікер Джонсон залишить посаду після поразки республіканців на виборах: хто може зайняти його місце

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read2 хв
117
Спікер Джонсон залишить посаду після поразки республіканців на виборах: хто може зайняти його місце
Майк Джонсон. Джерело: Facebook/Speaker Mike Johnson

Спікер Палати представників США Майк Джонсон залишить посаду лідера республіканців у нижній палаті Конгресу після поразки Республіканської партії на проміжних виборах. Перед оголошенням свого рішення він поспілкувався з президентом Дональдом Трампом

Джонсон повідомив про свої плани під час закритої телефонної розмови зі співробітниками. Про це пише Politico із посиланням на учасників розмови. При цьому республіканець не уточнив, чи складе він присягу як член наступного Конгресу, чи натомість відмовиться від свого місця. 

"Спікер, який у останні тижні перед виборами проводив передвиборчу кампанію по всій країні, розмірковував про те, що, можливо, залишиться на посаді лідера меншості, якщо республіканці втратять більшість. Однак багато його колег вважали, що це малоймовірно", – сказано в статті. 

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У листі до колег Джонсон заявив, що робота спікера була "найбільшою професійною честю" в його житті. Він також зазначив, що його рішення не балотуватися на посаду лідера меншості від Республіканської партії було "непростим", але "вимоги, пов’язані з виконанням керівних обов’язків, є надзвичайно високими" і "вимагають жертв" як від нього самого, так і від його родини.

Хто може зайняти місце Джонсона

Рішення Джонсона піти у відставку відкриває шлях до боротьби за лідерство серед республіканців між лідером більшості в Палаті представників Стівом Скалісом та головою комітету з питань правосуддя Палати представників Джимом Джорданом.

За словами джерел, Скаліс позиціонуватиме себе як "перевіреного та досвідченого лідера", який найкраще здатний об’єднати республіканців у майбутньому та протистояти демократам.

"Обидва політики вже кілька місяців непомітно готують ґрунт для своєї кампанії. Деякі республіканці вважають, що на найвищу керівну посаду також можуть претендувати заступник лідера більшості у Палаті представників Том Еммер або конгресмен з Техасу Август Пфлюгер", – пише Politico.

Республіканські законодавці мають час до полудня п’ятниці, щоб оголосити про свою участь у виборах на керівні посади.

Як повідомляв OBOZ.UA, після масштабних поразок Республіканської партії на проміжних виборах у США соратники Дональда Трампа почали відкрито критикувати президента та покладати на нього відповідальність за невтішні результати. Деякі республіканці заявили, що партії потрібно дистанціюватися від глави Білого дому, оскільки його політичний стиль і рішення дедалі більше відштовхують виборців.

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