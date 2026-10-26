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Спецназ Німеччини готується до війни з Росією: командир розповів, як це відбувається

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read2 хв
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Спецназ Німеччини готується до війни з Росією: командир розповів, як це відбувається
Німецький елітний спецпідрозділ готується до можливої війни з РФ. Джерело: Getty Images

Командування спецоперацій Німеччини (KSK) перебудовує підготовку своїх бійців з урахуванням можливого військового зіткнення з Росією. Зокрема, спецпризначенці тренуються діяти довше в польових умовах, протистояти танкам, артилерії, безпілотникам і засобам радіоелектронної боротьби, а також працювати в умовах екстремального холоду.

Про це командир KSK Андреас Кюне розповів в інтерв'ю BILD. За його словами, зміни у підготовці пов'язані з необхідністю готуватися до значно масштабнішого та тривалішого конфлікту, ніж ті операції, на які спецназ орієнтувався раніше.

Підготовка до війни високої інтенсивності

"Ми абсолютно конкретно орієнтуємося на супротивника в особі Росії", – заявив командир KSK Андреас Кюне.

За його словами, раніше операції KSK планувалися приблизно на три дні. Тепер бійців готують до значно довшого перебування у польових умовах.

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Окремий акцент зроблено на протистоянні противнику, який має важке озброєння та сучасні засоби ведення війни. Спецпризначенці тренуються діяти в умовах, коли проти них можуть застосовувати танки, артилерію, безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби.

Таким чином, підготовка KSK повертається до сценаріїв масштабного сухопутного конфлікту, які тривалий час не були основним напрямом діяльності німецького спецназу.

Спецназ готується до умов східного флангу НАТО

Ще один напрям підготовки – дії в екстремально холодних умовах. За словами командира KSK, підрозділ готується до погодних та оперативних умов, характерних для східного флангу НАТО.

Це передбачає тренування в умовах низьких температур та тривалого перебування в польових таборах. Для спецпризначенців це означає необхідність діяти автономно протягом тривалого часу та зберігати боєздатність за складних погодних умов.

Відбір дуже жорсткий

Командування спецоперацій базується у казармах Цеппеліна в Кальві неподалік Штутгарта. Загалом у KSK служить близько 1500 людей, однак безпосередньо спецпризначенці становлять лише приблизно третину особового складу.

Решта – адміністративний та допоміжний персонал, який забезпечує роботу підрозділу.

Відбір до KSK залишається надзвичайно жорстким: його проходять лише близько 15% кандидатів.

Підрозділ пережив серйозну кризу

Ще кілька років тому саме існування KSK опинилося під питанням через низку скандалів. У підрозділі були інциденти за участю ультраправих та нацистським вітанням, а під час однієї з прощальних вечірок були знайдені свинячі голови.

Крім того, у KSK зникали боєприпаси, а в одного з військовослужбовців виявили схованку зі зброєю та вибухівкою.

У 2020 році одну з рот спецназу розформували. Після цього німецьке командування провело масштабні зміни, спрямовані на реформування підрозділу та посилення контролю за його особовим складом.

Сьогодні ж KSK посилює підготовку з урахуванням можливості великої війни та потенційного протистояння з Росією.

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