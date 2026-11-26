Федеральна комісія зі зв’язку (FCC) США заявила, що дозволила компанії, яка належить Ілону Маску SpaceX, розгорнути у космосі один мільйон супутників із ШІ-чипами в межах ініціативи Starmind. Це перший дозвіл агентства на розгортання "повного угруповання" на орбіті Землі супутників зі штучним інтелектом.

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Як повідомив голова комісії FCC Брендан Карр, супутникове угруповання Starmind "використовуватиме сонячну енергію, щоб зміцнити лідерство США" у сфері ШІ. Ілон Маск вже подякував комісії за рішення.

Про що мова

Ініціатива Starmind в SpaceX описується як спосіб "збирати сонячну енергію в космосі, щоб забезпечувати енергією" можливості ШІ на Землі. Компанія сподівається передавати дані на Землю за допомогою високошвидкісних лазерів на бортах супутників Starlink.

Нові супутники, як і обладнання для них, треба ще виготовити. Якщо нові Starlink для нової програми виготовлятиме SpaceX, то чипи з ШІ повинні надати з Terafab.

В FCC стверджують, що разом з програмою Starmind також схвалили запити SpaceX на створення додаткових каналів зв’язку для резервування її оптичної мережі.

Що сказали посадовці

Нагадаємо, що раніше американський президент Дональд Трамп запропонував всьому світу відмовитись від слів "штучний інтелект" на користь вигаданого главою Білого дому словосполучення "суперінтелект". Світова спільнота, включно з переважною більшістю американців, таки віддає перевагу саме визначенню "ШІ".

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Натомість Брендан Карр, розповідаючи про Starmind, користувався виключно трампівською вигадкою. За його словами, FCC "підтримає стрімкий розвиток американської економіки, заснованої на суперінтелекті".

"Америка веде весь світ в еру суперінтелекту", – вважає голова FCC.

Маск у відповідь подякував за рішення, зазначивши, що "це буде великим активом Америки та всього світу".

Деталі проєкту

В SpaceX зауважили, що програма Starmind "наближає людство до цивілізації II типу за шкалою Кардашова – тобто такої, що здатна використовувати всю енергію Сонця".

Головні історії дня

Супутники лінійки Starmind працюватимуть на сонячно-синхронній орбіті, щоб постійно отримувати енергію сонця без обмежень земних електромереж і відводити тепло у вакуум космосу через розкладний радіатор (площею 160 м² у кожного).

Потужність обчислювального навантаження на супутники прогнозується у 175 кВт у середньому, і до 250 кВт у піках.

Згідно з ліцензією FCC, SpaceX має розпочати розгортання нових супутників не пізніше листопада 2033 року, розмістити 10% від загальної кількості (тобто 100 тисяч супутників) вже до листопада 2035 року, а досягти рубежу в 1 млн супутників – до 2040 року.

Як повідомляв OBOZ.UA, у 2027 році кожна дитина у США може отримати по одній акції компанії SpaceX. Принаймні, так обіцяє її власник Ілон Маск. Президент Сполучених Штатів вже подякував своєму союзнику за це рішення.