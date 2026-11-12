Смертність масштабів пандемії: Ель-Ніньйо може вбити до 500 тис. людей в 2027 році – The Telegraph

Потужне погодне явище Ель-Ніньйо може спричинити сотні тисяч смертей у світі протягом 2026–2027 років. Науковці попереджають, що його наслідки можуть стати надзвичайною ситуацією у сфері громадського здоров'я через екстремальну спеку та поширення інфекційних захворювань.

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За попередніми оцінками, лише від високих температур можуть загинути близько 451 тисячі людей. Про це пише The Telegraph.

Ель-Ніньйо може спричинити смертність пандемічного масштабу

Епідеміологи закликають розглядати майбутнє явище Ель-Ніньйо як глобальну надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я. За прогнозами, воно може стати найінтенсивнішим за всю історію спостережень.

Доцент кафедри епідеміології Єльського університету доктор Колін Карлсон заявив, що Ель-Ніньйо 2026–2027 років може спричинити "пандемію смертей". За його словами, наслідки явища можуть виявитися смертоноснішими, ніж пандемія свинячого грипу 2009 року, яка забрала приблизно 284 тисячі життів.

Карлсон закликав Всесвітню організацію охорони здоров'я класифікувати цю "випадкову та смертоносну подію" як надзвичайну ситуацію у сфері громадського здоров'я міжнародного масштабу. За його задумом, вона має отримати такий самий статус, як епідемія Еболи в Демократичній Республіці Конго та поширення поліомієліту.

"Попередній аналіз показує, що від однієї тільки екстремальної спеки загине майже півмільйона людей, не кажучи вже про епідемії лихоманки денге, холери та інших інфекційних захворювань, які також можуть виникнути одночасно", – заявив Карлсон у статті, опублікованій у журналі Think Global Health спільно з професором Крістофером Індіаною.

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Скільки людей може загинути через спеку

Дослідники Лабораторії кліматичних досліджень Чиказького університету змоделювали можливі наслідки Ель-Ніньйо. Згідно з їхніми розрахунками, лише через смертельну спеку в період із червня 2026 року до лютого 2027 року може статися 451 тисяча додаткових смертей.

Дослідження поки не пройшло рецензування. У ньому також прогнозується, що кількість надзвичайно спекотних днів збільшиться на 44% порівняно зі звичайними роками.

Найбільшу кількість смертей, пов'язаних зі спекою, очікують у Нігерії. За оцінками, у період із вересня до лютого там можуть загинути 31 400 людей. Наступними за кількістю таких випадків прогнозують Індонезію та Судан.

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Майкл Грінстоун, автор доповіді та співзасновник Climate Impact Lab, розповів CNN, що науковці вже можуть прогнозувати не лише вплив температури на врожай, а й найгірший сценарій – загибель людей.

"Це настільки велике число, що може приголомшити, але воно складається з батьків і дітей, бабусь і дідусів, сусідів, людей, які ходять на роботу, дбають про свої сім'ї і живуть своїм життям", – наголосив він.

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Чим небезпечне явище Ель-Ніньйо

Ель-Ніньйо – це природне погодне явище, яке виникає кожні кілька років і пов'язане з нагріванням поверхні Тихого океану. Воно призводить до підвищення температури в різних частинах світу, а зміна клімату посилює його вплив.

Нагрівання океану може спричиняти непередбачувані шторми, сильні посухи та масштабні лісові пожежі. Такі явища, своєю чергою, загрожують урожаю, продовольчим запасам і глобальній безпеці.

Крім того, екстремальна спека може супроводжуватися спалахами лихоманки денге, холери та інших інфекційних захворювань. Саме поєднання цих загроз викликає особливе занепокоєння науковців.

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На конференції COP31 попередили про нові кліматичні ризики

Побоювання щодо наслідків Ель-Ніньйо посилилися цього тижня під час кліматичної конференції COP31 у Туреччині. Там Всесвітня метеорологічна організація представила останній звіт про стан клімату.

У документі зазначено, що останні чотири роки були найтеплішими за всю історію спостережень. Також міститься попередження, що Ель-Ніньйо може призвести до ще більшої спеки та екстремальних погодних явищ аж до 2027 року.

Генеральний секретар ВМО Селесте Сауло заявила, що Ель-Ніньйо та загальний стан глобального клімату у 2026 році надають нового значення вислову про показники, які "зашкалюють".

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"Ель-Ніньйо не додає нового тепла на планету. Він виділяє тепло з океану, який нині є найтеплішим з будь-коли виміряних. Просто доступно більше тепла для вивільнення. Ми посилюємо погодні явища, і Ель-Ніньйо стане фактором, який багаторазово збільшує ризики", – пояснила вона.

Своєю чергою, голова кліматичної місії ООН Саймон Стіл у виступі в понеділок попередив, що кліматична криза, посилена суперявищем Ель-Ніньйо, є "глобальною кризою охорони здоров'я пандемічних масштабів".

Як повідомляв OBOZ.UA, у Тихому океані стрімко формується надзвичайно потужне кліматичне явище Ель-Ніньйо, яке, за прогнозами одразу кількох провідних метеорологічних центрів світу, може стати найсильнішим щонайменше за останні 150 років. Якщо прогнози справдяться, аномалія здатна суттєво вплинути на погоду в багатьох регіонах світу вже наприкінці 2026 року та у 2027 році, спричинивши хвилі спеки, повені, посухи й зміну траєкторій штормів.