Словаччина йде проти ЄС: Фіцо похвалився відновленням енергетичної співпраці з Росією

Словаччина відновлює міжурядові консультації з Росією, призупинені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Уже 26 жовтня в Москві обговорюватимуть енергетичну співпрацю, зокрема постачання газу та продовження імпорту російської нафти.

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Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство закордонних справ Словаччини. Засідання російсько-словацької міжурядової комісії з економічного, наукового й технічного співробітництва стане першим після нападу Росії на Україну у 2022 році.

Словаччина хоче продовжити енергетичну співпрацю з РФ

У словацькому МЗС заявили, що ключовою темою зустрічі стане енергетика та можливість співпраці для забезпечення постачання стратегічних ресурсів. Словацька сторона також зацікавлена в обговоренні постачання газу та продовження імпорту нафти.

Окрім енергетики, учасники зустрічі планують обговорити питання ядерної енергетики, сільського господарства, довкілля, спорту й культури.

Відновлення консультацій відбувається на тлі неодноразових візитів прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до Москви, зокрема в травні 2026 року. Його позиція щодо Росії помітно відрізняється від підходів багатьох європейських партнерів країни по Європейському Союзу.

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Як позиція Фіцо суперечить курсу ЄС

Словаччина продовжує закуповувати російські нафту й газ. Водночас план Євросоюзу передбачає припинення закупівель російського газу до кінця 2027 року, щоб позбавити Москву фінансових ресурсів для ведення війни проти України.

У словацькому МЗС запевнили, що, розвиваючи відносини з Росією, країна й надалі враховуватиме своє членство в ЄС і НАТО та відповідні зобов'язання. Водночас у відомстві наголосили на бажанні залишити простір для діалогу з Москвою.

Фіцо, який обіймає посаду прем'єр-міністра Словаччини вчетверте, критикував санкції ЄС проти Росії та звинувачував Україну в перебоях із постачанням нафти до Словаччини на початку 2026 року. Київ пояснював ці перебої російськими атаками.

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Фіцо виступає проти військової допомоги Україні

Словацький прем'єр зупинив надання Україні військової допомоги з боку держави. Водночас комерційні поставки боєприпасів і військового обладнання продовжуються, зокрема від компаній, частково або повністю належних державі.

Фіцо також заявляв, що волів би бачити Словаччину нейтральною, а не членом НАТО. Він стверджував, що не хоче участі словацьких військових у війні з Росією у разі застосування механізму колективної оборони.

Крім того, словацький прем'єр звинувачував західні країни в можливому провокуванні конфронтації з Росією. Водночас західні розвідувальні служби наголошують на оборонному характері дій Заходу та попереджають про ризик подальшої ескалації з боку Москви.

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Нагадаємо, Роберт Фіцо поставив під сумнів готовність Словаччини виконувати зобов'язання щодо колективної оборони НАТО в разі війни. Його заява стала ще одним свідченням розбіжностей між позицією словацького прем'єра та підходами союзників.

Як писав OBOZ.UA, Словаччина відмовилася підтримати пропозицію Євросоюзу про продовження на рік індивідуальних санкцій проти Росії. Братислава стала єдиною країною ЄС, яка не погодилася на таку ініціативу.