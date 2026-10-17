"Слід очікувати у ще більших масштабах": Туск попередив поляків про можливу ескалацію з боку Росії ще до Різдва

Держава-агресор Росія ще до Різдва може вдатися до ескалації. Польщі варто очікувати нових актів саботажу і провокацій, але в більших масштабах.

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Про це заявив прем'єр-міністр РП Дональд Туск, спілкуючись із журналістами після саміту Європейського Союзу у Брюсселі. Він попередив, що загроза стосується не лише Польщі, а й інших країн, передає Rzeczpospolita.

"Для мене важливі знання та конкретні повідомлення від наших розвідувальних служб, а також від агентств України й союзників. Усе це разом складається в одне чітке повідомлення: ми можемо очікувати певної ескалації до Різдвяного вечора", – сказав політик, додавши, що Російська Федерація "перевірятиме нашу відповідь".

Він побоюється, що зима буде особливо складною для України через підвищену загрозу для її транспортної та енергетичної інфраструктури. Туск допустив, що РФ продовжуватиме бити по прикордонним переходам, залізничним коліям та іншим об'єктам, важливим для доставки газу, нафти та продуктів харчування.

"Давайте очікувати спроб саботажу або якихось провокацій у Польщі, як і раніше – тільки в більших масштабах", – попередив очільник уряду.

Тривожні сигнали надходять також з інших країн регіону. Прем'єр згадав про осіб у формі, яких бачили на латвійському боці, та занепокоєння Литви щодо можливості серйозної провокації.

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Туск закликав до особливої підтримки Києва, наголосивши, що наступні 12 місяців можуть бути вирішальними для майбутнього як України, так і Європи в цілому.

"Якщо Україна впаде, у всіх нас будуть дуже, дуже серйозні проблеми", – попередив він.

Як раніше писав OBOZ.UA:

– Кремлівський диктатор Володимир Путін і його оточення регулярно заперечують наміри Росії щодо нападу на Європу – і паралельно погрожують ядерним озброєнням. Усе це є частиною системної кампанії РФ із залякування європейських країн із метою підірвати підтримку України. Втім, за даними Служби зовнішньої розвідки, Москва розглядає можливість збройного протистояння з Європою як один зі сценаріїв військових конфліктів до 2045 року.

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– Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попереджав, що російські гібридні дії проти європейських країн набувають дедалі більшого масштабу й можуть призвести до людських жертв. НАТО має бути готовим до такого розвитку подій.