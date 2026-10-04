Швеція змінила концепцію реагування авіації у випадку нападу Росії: що передбачає тактика

У Швеції затвердили нову концепцію ведення бойових дій національними військово-повітряними силами. Вона передбачає нанесення авіаударів по тилу агресора у разі нападу на країну.

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Шведська армія, як стверджують представники військового командування, більше не має наміру обмежуватися обороною: якщо Росія нападе на Швецію, вона отримає удари вглиб своєї території. Подробиці повідомляє ERR.

Що відомо

За словами керівника Центру повітряних операцій ВПС Швеції полковника Карла Бергквіста, згідно з новою концепцією ведення бойових дій шведські військові більше не обмежуватимуться лише обороною.

Він підкреслив, що в разі нападу Росії удари будуть наноситися вглиб території агресора, концепція також передбачає перехід до наступальних дій.

Центральним елементом нової концепції визначено багатоцільові винищувачі JAS 39 Gripen, які оснащуються крилатими ракетами Taurus KEPD. Дальність цих ракет становить до 500 кілометрів, і вони призначені для знищення добре захищених наземних цілей.

Шведська армія може також отримати на озброєння ракети дальністю 2000 км – при тому, що відстань між Стокгольмом і Москвою становить близько 1200 км.

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Крім того, нова концепція ВПС Швеції передбачає розсідання бойової авіації та використання автомобільних доріг для зльоту й посадки бойових літаків.

Швеція також планує посилити свою протиповітряну оборону та розвідувальні можливості за допомогою супутників і безпілотних літальних апаратів.

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