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Швеція вперше з 1960-х провела евакуацію на острові Готланд: у чому причина

Надія Данищук
Надія Данищук
Time to read3 хв
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Швеція вперше з 1960-х провела евакуацію на острові Готланд: у чому причина
На Готланді відпрацювали евакуацію цивільних з острова. Джерело: Getty Images

Швеція провела на острові Готланд масштабні навчання з евакуації цивільного населення, вперше з 1960-х років відпрацювавши такі маневри. Участь у тренуванні взяли сотні мешканців острова, а його головною метою стала підготовка до найгіршого сценарію – можливого початку війни.

Про це пише польське видання RMF24. Навчання провели у середу, 7 жовтня.

Вони відбулися за участю військових, поліції, Червоного Хреста та місцевої влади й охопили різні варіанти розвитку кризової ситуації, зокрема евакуацію найбільш вразливих категорій населення та відновлення зруйнованих транспортних сполучень.

Відпрацювали евакуацію цивільних

Сценарій передбачав евакуацію жителів. Під час навчань особливу увагу приділили евакуації літніх людей, дітей та людей з інвалідністю. Організатори намагалися змоделювати максимально складні умови, які можуть виникнути під час масштабної кризи.

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Один зі сценаріїв передбачав пошкодження доріг на острові та необхідність використовувати тимчасові переправи. Для цього спеціально звели 24-метровий міст, за допомогою якого перевіряли, наскільки швидко в умовах надзвичайної ситуації можна відновити ключове транспортне сполучення.

Таким чином, навчання стосувалися не лише безпосередньої евакуації населення, а й здатності острова підтримувати функціонування критичної інфраструктури після можливого пошкодження транспортної мережі.

На Готланді випробовували захист від дронів

Ці навчання не були просто стандартною "генеральною репетицією" евакуації, вони також передбачали випробування сучасних технологій для захисту стратегічних об’єктів, зокрема використовуючи досвід війни в Україні.

Так, на острові випробовували засоби протидії безпілотникам, серед яких спеціальні сітки, призначені для захисту стратегічної інфраструктури від атак з повітря.

На навчання несподівано приїхала принцеса Вікторія

Однією з несподіванок для організаторів і волонтерів стала поява на навчаннях кронпринцеси Швеції Вікторії.OBOZ.UA

Масштабне тренування на Готланді демонструє, що Швеція розглядає цивільну готовність і захист критичної інфраструктури як невіддільну частину підготовки до потенційної безпекової кризи в Балтійському регіоні.

Готланд має ключове стратегічне значення

Попри відносно невелику кількість населення, Готланд має важливе військово-стратегічне значення. Острів розташований у центральній частині Балтійського моря, і його контроль дає змогу впливати на безпеку судноплавства в регіоні.

Швеція вперше з 1960-х провела евакуацію на острові Готланд: у чому причина

Готланд розташований у центральній частині Балтійського моря. Джерело: Google Maps

Від Готланду до російської Калінінградської області – менш як 300 кілометрів. Через це захист острова має значення не лише для самої Швеції, а й для безпеки всього Балтійського регіону та східного флангу НАТО.

Швеція ще 2018 року відновила на Готланді постійний військовий гарнізон. Нині військова присутність на острові розширюється, а на його півночі створюють резервний порт, який має забезпечити альтернативні можливості для логістики у разі втрати головного порту поблизу Вісбю.

Як повідомляв OBOZ.UA, Швеція у грудні розпочне розгортання систем Patriot у східній Польщі, щоб захистити логістичний вузол НАТО, через який постачають зброю Україні. До операції залучать близько 100 військовослужбовців шведського підрозділу ППО з Гальмстада.

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