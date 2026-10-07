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Швеція розгорне у Польщі батареї Patriot для захисту логістичного центру постачання зброї до України

Андрій Колотовкін
Андрій Колотовкін
Time to read2 хв
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Швеція розгорне у Польщі батареї Patriot для захисту логістичного центру постачання зброї до України
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. Джерело: Christine Olsson/TT News Agency

Швеція у грудні розпочне розгортання систем протиповітряної оборони Patriot у східній Польщі, щоб захистити логістичний вузол НАТО, через який постачають зброю Україні. До операції залучать близько 100 військовослужбовців шведського підрозділу ППО з Гальмстада.

Про це 6 жовтня заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, передає Reuters. Він зазначив, що Швеція замінить Нідерланди в операції із захисту логістичного центру НАТО в Польщі.

Захист хаба

За словами Крістерссона, завдання шведських винищувачів Gripen і систем Patriot полягає у захисті логістичного вузла НАТО в Польщі, розташованого в районі аеропорту. Швеція минулого тижня вже оголосила про відправлення до Польщі винищувачів Gripen для участі в місії НАТО з нагляду за повітряним простором.

Точну кількість систем Patriot, які Швеція направить до Польщі, уряд країни не назвав. Водночас відомо, що для операції буде задіяно близько 100 військових зі складу підрозділу ППО в Гальмстаді.

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У грудні шведські військові мають замінити нідерландських військовослужбовців, які нині забезпечують підтримку цього напрямку.

Загроза атак

Рішення Швеції ухвалили на тлі попереджень Польщі про можливі російські атаки. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск минулого місяця заявив, посилаючись на неназвані розвідувальні служби, що Росія планує гібридні атаки із застосуванням безпілотників і ракет проти країн, які підтримують Україну.

Російський диктатор Путін минулого тижня заявив, що Москва нібито "не має наміру нападати на когось", але у разі агресії проти Росії вона "не матиме іншого вибору, окрім як відповісти".

Швеція при цьому посилює свою військову присутність у Польщі одразу за двома напрямками – за допомогою винищувачів Gripen та систем Patriot. Обидва компоненти мають використовувати для захисту логістичного центру НАТО.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що на Люблінщині розмістять одну з польських батарей ППО Patriot, а в регіоні планують створити нові військові підрозділи, зокрема бригаду безпілотних систем.

Також Польща готує розширення військової присутності в Любліні, Білоґраї та інших населених пунктах поблизу східного кордону, тому що люблінське воєводство разом із Підкарпаттям найчастіше стикається з повітряними тривогами та загрозами, тому військову присутність у цих регіонах планують посилити.

Схожі теми
Військова допомога УкраїніШвеціяПольщаPatriotППОНАТОвинищувач Gripen
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